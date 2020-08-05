▲ 【中美角力】美國試射洲際彈道導彈 帶3彈頭「不尋常」

中美關係緊繃之際，美國軍方向太平洋方向試射「民兵三型」洲際彈道導彈，似有一定威懾中國與俄羅斯意味。美軍指今次洲際彈道導彈試射屬例行安排，但有分析指出，今次試射導彈上搭載了3枚模擬彈頭，做法罕見。

美國空軍周二（4日）於加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base），發射1枚民兵三型洲際彈道導彈（Minuteman III）。導彈向西飛越約6,700公里後，落到南太平洋馬紹爾群島附近預定海域。

美軍今次試射彈道導彈，發射指令由一架E-6B指揮通訊飛機上人員發出，導彈再由陸上筒倉射出，驗證了美軍遙距發射戰略導彈能力。美國空軍指出，今次試射向美國盟友和潛在對手都發出可見訊號，但試射與近日環球局勢無關。

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不過，美國傳媒報道，美軍今次試射民兵三型導彈上，搭載了3枚模擬彈頭。分析指出，鑑於美國與俄羅斯簽有條約，限制雙方核彈頭部署數量，因此美軍洲際導彈一般只搭載1枚彈頭，以此可以分散部署更多導彈，減低遭到對手突擊一網打盡的機會。

外界並不清楚為何今次試射導彈搭有3枚彈頭，但可能與美軍有意一次收集3遍數據有關。美軍通常一年試射4至5次民兵三型導彈，但對上一次搭載3枚彈頭的試射，要數2018年4月。

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美國與俄羅斯上周在維也納舉行新一輪談判，尋求為明年2月到期的《新削減戰略武器條約》續約。美國特朗普政府原本要求中國加入與美俄一同核裁軍，作為與俄羅斯談判續約先決條件。但內地傳媒報道，美方在上周談判中已放棄了這一主張。

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責任編輯：連兆鋒