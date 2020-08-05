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【中美角力】特朗普遣部長訪台　只為甩身國內政治危機？

國情動向 17:50 2020/08/05

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美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於近日訪台，成為1979年以來訪台最高層華府官員，為中美關係投下震撼彈。北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺認為，此舉無非是美方再打「台灣牌」的手段，美國11月將進行總統選舉，特朗普當前選情不利，急於轉移國內矛盾。

人民日報海外版旗下「海外網」報道，朱松嶺認為，美國此舉是近期以來持續不斷打中國牌，尤其是台灣牌的繼續，嚴重挑釁中國，觸動中美關係底限，觸動中國核心利益的行為，違背中美三個聯合公報的精神，對中美關係必將產生嚴重傷害。

特朗普抗疫一團糟　急欲轉移視綫

朱松嶺稱，美國企圖將遏制中國崛起的戰略，提升到新冷戰的高度，用其全球影響力遏制中國崛起，其次是美國11月將進行總統選舉，特朗普當前選情不利，急於轉移國內矛盾和視線。

【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉

李登輝逝世 國台辦重申「台獨」是絕路 央視批他民族罪人

此前不少評論俱指，特朗普處理新冠肺炎疫情的手法糟糕，成為他當前最嚴重政治危機，減低他競選連任的可能性。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵指出，2018年美方推出有關與台灣交往的法案，是美國走出的第一步，第二步是根據所謂法案具體派出官員赴台，美國衛生部長赴台計劃一定是得到特朗普政府的支持，屬於美國政府行政方面的意志。

專家批台灣獨派「引狼入室」

他認為，美國藉疫情這樣一個看似合理的藉口，找些資訊共用、醫療合作等冠冕堂皇的理由實現美台官員互訪，實際上是美國政府在中美關係上不斷試水的政治操作，試探性觀察中方的反應和應對。

李曉兵說，台灣獨派力量一定會借由美國政府此舉進行聯動操作，不斷「引狼入室」，透過與美國緊密綁在一起向大陸施壓，實現所謂的保持現狀；另外一方面在中美博弈的背景下，美國政府此番舉動將美台合作的領域從商業、文化、經濟，拓展到敏感的軍事、政治領域，美方不斷單方面製造話題，不惜打破中美戰略平衡和政治默契，對中美關係來說是極大的挑釁，中方一定會作出相應精準的反制。

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責任編輯：鄧國強

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