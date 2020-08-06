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撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？

國情動向 07:51 2020/08/06

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內地短視頻巨頭字節跳動旗下的抖音國際版Tiktok成為中美角力的最新戰場，在經過接連數日劇情轉折後，美國總統特朗普仍堅持Tiktok需在9月15日前出售給美國買家，否則將因安全問題在美對其趕盡殺絕。這意味着中美的科技冷戰已在華為之後又邁進一步，而且可能預示這場東西方之間的陣營對壘，在網絡世界早於地緣政治成形。

字節跳動CEO張一鳴昨天再次發聲，指公司在全球化過程中遭遇文化衝突和反華情緒的挑戰，他認為特朗普政府的目的並非是要獲得Tiktok的海外業務，真正目的是「全面封禁」。

不同華為 美改制裁規則

事實上，從美國制裁華為開始，中美之間的科技對抗已經開始，隨着愈來愈多西方國家在制裁華為上達成聯盟，東西方之間的正形成以國家安全為由、以意識形態為界的科技壁壘。不過，從華為到抖音，美國對華的科技戰已經是兩個完全不同的層次，進入到制裁方式更加簡單直接、且影響力更加廣泛的層級。

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【封殺TikTok】5條Q&A話你知  美國辣手打擊TikTok來龍去脈

一方面，美國等西方國家對華為的制裁是技術限制，影響面在企業及政府層面，對於普通用戶感受力有限。但字節跳動作為中國企業走出去最成功的案例之一，在海外已擁有超過1億用戶，對Tiktok的強拆，將令C端用戶切身感受到參與到「去中國化」的過程，也令中美之間的科技對抗向影響力更加廣泛深遠。

另一方面，從制裁理由來看，美國發起對華為的制裁時，給出的理由是華為涉嫌違反美國出口管制向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」，在程序上有法理依據。但對於Tiktok「基於國家安全」的控訴，美國並未給出合理證據，只因中國企業的標籤即為「原罪」，並且只給出45天時間，顯示美國在科技戰上已改變了遊戲規則。

大國對抗 或全面科技脫鈎

事實上，與美蘇冷戰不同，如今中美之間的大國對抗，很難再是地緣戰爭。無論軍事威脅多麼頻繁，更多是作為戰略恫嚇，即便有小範圍軍事衝突，真正走向熱戰，對於現今時代的大國對抗都不是最經濟的對抗方式。

現今大國博弈，更多是經濟實力的比拼，而經濟實力的具體戰場是雙方的科技研發實力、財力，科技博弈才是大國對抗的主戰場。美國封殺Tiktok背後的邏輯，正如張一鳴未說完的話，是全面封殺的科技脫鈎，以及背後更多的經濟脫鈎，將中美甚至東西方互聯網世界割裂成兩個陣營。

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本報駐京記者：潘攀

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