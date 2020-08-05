撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？（訂戶專享） 國情動向 17:52 2020/08/05 分享： 內地短視頻巨頭字節跳動旗下的抖音國際版Tiktok成為中美角力的最新戰場，在經過接連數日劇情轉折後，美國總統特朗普仍堅持Tiktok需在9月15日前出售給美國買家，否則將因安全問題在美對其趕盡殺絕。這意味着中美的科技冷戰已在華為之後又邁進一步，而且可能預示這場東西方之間的陣營對壘，在網絡世界早於地緣政治成形。 ... 相關文章 【封殺TikTok】5條Q&A話你知 美國辣手打擊TikTok來龍去脈 2020/08/04 【封殺TikTok】5條Q&A話你知 美國辣手打擊TikTok來龍去脈 【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰 批美國盜竊TikTok 今日 【出售TikTok】官媒警告對美國決一死戰 批美國盜竊TikTok 【賣TikTok】特朗普迫TikTok賣盤 中方促美勿打開「惡運魔盒」 今日 【賣TikTok】特朗普迫TikTok賣盤 中方促美勿打開「惡運魔盒」 TikTok讓英國政府再陷兩難 駐英大使：中英關係困難責任在英方 今日 TikTok讓英國政府再陷兩難 駐英大使：中英關係困難責任在英方 今次不幫特朗普 澳洲總理：無證據支持應禁TikTok 今日 今次不幫特朗普 澳洲總理：無證據支持應禁TikTok 政治 全球化 科技戰 經濟 特朗普 張一鳴 中國 美國 字節跳動 華為 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入