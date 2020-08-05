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撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？（訂戶專享）

國情動向 17:52 2020/08/05

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內地短視頻巨頭字節跳動旗下的抖音國際版Tiktok成為中美角力的最新戰場，在經過接連數日劇情轉折後，美國總統特朗普仍堅持Tiktok需在9月15日前出售給美國買家，否則將因安全問題在美對其趕盡殺絕。這意味着中美的科技冷戰已在華為之後又邁進一步，而且可能預示這場東西方之間的陣營對壘，在網絡世界早於地緣政治成形。

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