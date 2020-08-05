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中國首艘075型兩棲攻擊艦海試 登島作戰力將大幅提升（有片）

國情動向 18:51 2020/08/05

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中國首艘075型兩棲攻擊艦進行海試！8月5日下午1時30分，有網友拍到中國新一代075型兩棲攻擊艦首艦，在拖船的協助下離開上海滬東中華造船廠泊位，沿黃浦江進入東海某水域進行首次試航。

075型兩棲攻擊艦是中國自主研發製造、排水量達3萬噸級的大型平甲板兩棲攻擊艦，長達2.5個足球場，可以搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。

外界認為劍指登陸台灣

據內媒報道，075型兩棲攻擊艦定位類似於法國「西北風級」兩棲攻擊艦，在服役後，將大幅度提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補兩棲作戰艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。

配置方面，075型兩棲攻擊艦在自身防禦方面採用國產「紅旗-10」近程防空導彈系統，以及「萬發炮」近程防空系統，同時採用了新型國產快速反應雷達。

075型兩棲攻擊艦是中國自主研發製造、排水量達3萬噸級的大型平甲板兩棲攻擊艦，於去年9月25日下水。

075型兩棲攻擊艦長達2.5個足球場，可以搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。

軍事專家呂禮詩認為，兩棲攻擊艦是解放軍登陸作戰型態改變的開始，也是武裝直升機「直-10」和「直-8」開始密集落艦訓練的真正原因。外界認為，該艦的主要作戰目標就是登陸台灣。

2019年，075型兩棲攻擊艦首艦現身在滬東中華造船廠船台上，經過半年建造，於去年9月25日下水。一號艦在船廠舾装315天以後就進行海試；此前，中國首艘071型綜合登陸艦於2006年12月21日下水，2007年11月30日服役，下水到服役用了不到一年的時間。

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責任編輯：馬佩君

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