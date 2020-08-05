【中美角力】王毅：中美合作非一方恩賜 反對人為製造「新冷戰」

中美貿易戰、華為、疫情、港區國安法、南海、TikTok……中美關係緊張未止，未來發展備受關注，恐引發中美脫鉤這一幕。國務委員兼外長王毅強調，中美應以合作而不是脫鉤來推動兩國關係發展，而中美合作從來都不是一方給另一方的恩賜，中方將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁，堅決反對人為製造所謂「新冷戰」。

王毅認為，面對中美關係建交以來的最複雜局面，中方有必要為中美關係樹立清晰框架：一要明確底線，避免對抗。二要暢通渠道，坦誠對話。三要拒絕脫鉤，保持合作。四要放棄零和，共擔責任。

王毅今日（5日）接受新華社專訪，談到多個關於中美的熱門議題。

美國國務卿蓬佩奧「對華接觸政策失敗論」

王毅批評，美方此論調重拾冷戰思維，完全否定中美交往幾十年來取得的成果，不僅是對歷史進程的無知，也是對中美兩國人民的不尊重。這種散佈「政治病毒」的做法，理所當然會受到美國國內，以及國際社會的質疑和批評。

中美脫鉤VS合作發展

王毅認為，中美合作從來都不是一方給另一方的恩賜，也不是一方對另一方的剝奪，中美雙方從合作中都獲得了巨大收益，不存在誰吃虧、誰佔誰便宜的問題。如果真像某些人所說，中美之間的合作是不公平、不對等的，這種狀況怎能持續幾十年之久？

全球化與自由貿易在創造發展紅利的同時，也會給各自的經濟結構和利益分配帶來矛盾和問題。這就需要通過自身改革來加以調整，不是一味把責任歸咎於別人，甚至指望通過所謂「脫鉤」來解決問題。

走向「新冷戰」？

王毅表示，當前，美國國內一部分政治勢力出於對中國的偏見和仇視，利用手中掌握的權力，編造各種謊言惡意抹黑中國，製造各種藉口阻撓中美之間的正常往來。中方不會讓這樣的陰謀得逞，並堅決反對人為製造所謂「新冷戰」。如果誰要在21世紀的今天挑起所謂「新冷戰，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

香港「一國兩制」

王毅重申，香港是中國領土的一部分，香港事務屬於中國內政。制定香港國安法彌補了香港長期以來存在的法律漏洞，有利於「一國兩制」方針在法治軌道上行穩致遠。粗暴干涉香港事務才是破壞「一國兩制」，必將遭到所有炎黃子孫的堅決抵制。

互關總領事館

王毅指出，中國駐休斯敦總領館一直都是中美友好的重要象徵，美方此舉相當於關閉一扇中美兩國人民相互溝通了解的窗口，損害中美關係；其所列理由都是欲加之罪，信口雌黃。中方沒有意願也沒有興趣與美方打什麼「外交戰」，這並不證明美國強大，反而暴露出美國越來越缺乏自信。如果美方還要一錯再錯，那中方必將奉陪到底。

美國圍堵中國企業

王毅認為，在沒有任何真憑實據情況下，美國在全球不擇手段地圍堵打壓中國一家民營企業，演繹了一場教科書式的霸凌。美國並沒有資格打造什麼「清潔國家聯盟」，因美方早已滿身污跡，在全世界竊聽、監控其他國家的不良行徑已是世人皆知。希望美國能改變狹隘自私的心態，重回開放與合作的正道。

南海爭端

王毅表示，最近美國在南海不斷挑事：一是違背多年來不選邊站隊的承諾；二是不斷加大和炫耀在南海軍事存在；三是大肆挑撥中國與東盟國家關係。美方的目的就是要把南海搞亂，把地區國家綁上美國戰車，從而服務於其國內政治和地緣戰略。

南海是地區國家的共同家園，不能成為國際政治的角斗場。當前形勢下，中方建議排除一切干擾，盡快重啟「南海行為準則」磋商，爭取早日達成這一有利於維護南海長治久安的地區規則。

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責任編輯：馬佩君