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封殺華為言猶在耳 英國對TikTok開綠燈有玄機

國情動向 08:35 2020/08/06

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英國政府近日才將中國通訊設備巨頭華為拒諸門外，如今有何原因促使約翰遜對TikTok開綠燈？

抖音海外版TikTok不止成為中美角力的新戰場，亦隨時影響到中英、美英關係。原因是美國總統特朗普表示，TikTok須在9月15日以前出售其美國部門，否則將封禁該中國短片社交平台後，有消息傳出英國已批准TikTok在倫敦設立總部。

若消息屬實，對TikTok來說顯然是好消息，可助TikTok保住歐洲江山，但令人好奇的是，近日才將中國通訊設備巨頭華為拒諸門外，如今有何原因促使英國政府對TikTok開綠燈？

特朗普留有餘地　給予英國空間

第一個原因，相信是因為與全面封殺華為不同，特朗普今次似乎對TikTok留有餘地，不僅容許TikTok出售美國業務，也沒有大力施壓盟友一同禁用。這給予英國空間，考慮與TikTok合作；英國也可以藉着向TikTok伸出橄欖枝，準備多一點英美貿易談判的籌碼。

第二，港區國安法及華為5G的問題，導致中英關係的「黃金時代」難以復再，若英國今次能為TikTok開綠燈，相信可為中英關係注入正能量，稍為紓緩一下緊張氣氛。

有助提振經濟　促國際科技中心

第三，疫情困擾脫歐後的英國經濟，而據媒體透露出來的消息，如果TikTok總部最終落戶英國，正正除了投資之外，還可以創造3,000個工作崗位，這將是一個具吸引力的因素，英國會斷然向能帶動就業的企業說不嗎？

最後，倫敦一直爭取成為國際科技中心，先後吸引Google、蘋果、Facebook、亞馬遜、LinkedIn等美國科技巨頭在當地開新總部。若TikTok入駐的話，將進一步向外證明英國本身的科技吸引力。

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責任編輯：馬佩君

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