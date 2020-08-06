TikTok斥4.2億歐元建愛爾蘭數據中心 儲歐洲用戶資料

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【中美角力】美駐華使館拍賣傢具惹「撤離」揣測 急闢謠（有片）
TikTok遭到美國特朗普政府遏制之際，TikTok宣佈計劃斥資4.2億歐元（約39億港元），在愛爾蘭建立數據中心，以儲存歐洲用戶資料。愛爾蘭設施會是TikTok歐洲首家數據中心，現時TikTok全球用戶資料都存於美國，並於新加坡備份。
TikTok周四（6日）發佈消息，表示公司在愛爾蘭建設數據中心，可以創造數以百計職位，並鞏固TikTok用戶資特的保護與安全，亦可令歐洲用戶使用TikTok時更快捷順暢。TikTok預料，愛爾蘭數據中心可在2022年初開始運作。
TikTok是中國社交程式抖音的海外版。TikTok一直努力建立獨立於內地審查形象，將數據庫設於中國境外，而公司近年亦在海外市場取得巨大成功，程式全球下載量超過20億次，美國下載量亦達到1.65億。
但TikTok近期發展遭遇阻滯。印度在中印邊境流血衝突後封殺TikTok，美國則以國家安全為旗號出手打擊。美國總統特朗普給予微軟限期，使之在9月15日前洽購TikTok美國業務，否則威脅在美國禁用TikTok。
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責任編輯：連兆鋒