【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國　觸及雲端等業務　

▲ 【中美角力】美「淨網」行動5領域遏制中國 觸及雲端等業務

蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院舉行的新聞發布會上宣布，擴大美國的「乾淨網絡（Clean Carrier）」倡議，稱以確保美國的網絡不受到中方的影響。這些新的努力集中在五個領域：乾淨運營商、乾淨商店、乾淨應用、乾淨雲儲存、以及乾淨電纜（光纖纜）。這些新的措施被指是對蓬佩奧今年4月宣布的5G網絡「乾淨路徑倡議」的擴展。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應稱，蓬佩奧等美國政客一再以維護國家安全為藉口，濫用國家力量、打壓遏制中國的高科技企業，中方對此堅決反對。

他稱，美國自身渾身污跡，還在談「清潔網絡聯盟」，這純屬荒謬可笑。中方敦促美方糾正錯誤做法，為各國企業開展正常的經貿合作創造條件，還世界一個自由、安全、開放的網絡空間。

其一：「乾淨」運營商

蓬佩奧說，美國正在確保中國的電信運營商不與美國的電信網絡連接在一起，因爲這些公司對美國的國家安全構成威脅，因此不應提供來往於美國的國際電信服務。

他在發布會上說，「我們正在努力確保不可信的中國電信公司不在美國和其他目的地之間提供國際電信服務。我與司法部長巴爾、國防部長埃斯珀、以及國土安全部代理部長沃爾夫一道，敦促聯邦通訊委員會，撤銷和終止中國電信和其他3家公司提供往返美國的電信服務的授權」。

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其二：「乾淨」商店

美國也在採取行動把中國的應用程序從美國的移動應用商店裏清除出去，以保護美國最敏感的個人和商業信息不被中國利用或是盜竊。蓬佩奧說，中國的這些應用威脅到美國的隱私，散布病毒並傳播宣傳和虛假信息。

蓬佩奧說，「特朗普總統提到了即將對TikTok採取的行動，他有很好的理由這樣做。由於母公司位於中國，像TikTok、WeChat和其他應用對美國公民的個人數據構成了重大威脅，更不用說充當中共內容審查的工具了」。

其三：「乾淨」應用

乾淨應用指的是防止華爲和其他中國智能手機生產商預裝最流行的美國應用程序、或是使它們可以下載。

蓬佩奧說，「我們不希望各公司在華爲侵犯人權或中方的監視機構中成爲同謀」。

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其四：「乾淨」雲儲存

蓬佩奧宣布的第四項新措施，是不讓中國公司參與美國的雲存儲業務，稱以「保護美國人最敏感的個人信息和我們企業最有價值的知識產權，包括新冠病毒疫苗研究，不被阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等公司運行的雲系統接觸到」。

他說，美國國務院將與商務部和其他部門密切合作，限制中國雲服務提供商在美國收集、存儲和處理大量數據和敏感信息的能力。

其五：「乾淨」電纜

「乾淨電纜」 是要確保把美國與國際互聯網聯繫起來的海底電纜不受到顛覆，以供北京收集情報。

蓬佩奧說，「我們正在努力確保中方無法損害把我們和其他國家連接到全球互聯網上的海底電纜傳輸的信息」。

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他明確表示，美國不能再允許華爲海洋網絡公司以遠低於其他公司的價格競標，使用中國政府支持的海底技術把亞洲、太平洋、非洲和歐洲連接起來。

在蓬佩奧國務卿做出這番宣布之前，美國總統特朗普警告將禁止TikTok後，宣布允許微軟或其它美國公司在9月15日左右之前完成收購TikTok的談判。特朗普星期二在白宮說，TikTok生意做得很成功，深受孩子們喜愛，但是美國不能接受TikTok以及華爲這樣的公司的安全風險。

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責任編輯：鄧國強

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