中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀

▲ 【中美角力】中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理莫里森不認同美國冷戰觀

中美鬥爭在多個範疇激烈升溫，美國特朗普政府還計劃派出衛生部長官式訪問台灣，挑戰北京「一國中國」底線，中美擦槍走火風險引起各方關注。澳洲總理莫里森直言，中美爆發戰爭已經不再不可想像，澳洲亦需要因此調整國防政策。莫里森又表示，自己並不認同美國許多人的中美「新冷戰」觀點，因為中美今日情況比美蘇有許多不同。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三（5日）以視像方式，在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上演講。莫里森談到，澳洲政府上月已更新國防政策，計劃投資2,700億澳元發展應對新型戰爭的科技，包括添置長程反艦導彈。

美國11月大選在即，特朗普民望落後下大打「中國牌」，澳洲知名中國問題學者、前總理陸克文（Kevin Rudd）本周撰文指出，中美未來3個月爆發軍事衝突機會「尤其高」。

今次不幫特朗普 澳洲總理：無證據支持應禁TikTok

莫里森則表示，澳洲現屆政府的表述「沒有陸克文的戲劇性」，但最新國防政策已經考慮到「以往不可想像或認為不可能發生的情況，並為這此局面的後果打算」。

莫里森指出，在印太地區與思想相似的國家建立聯盟，是澳洲現屆政府的關鍵任務。他稱印太地亞正成為戰略競爭的中心，領土爭議導致的緊張正在升溫，而儘管中國經濟冒起對澳洲和全球都有好處，但「伴隨的應該是責任」。

美國澳洲增介入南海能力 合建軍事燃料庫

與此同時，莫里森並不同意華盛頓政壇中，不少人認為中美正處於新冷戰的觀點。莫里森強調，中美關係與冷戰顯著不同，中國及美國有共同「特殊責任」去維護國際法，並以和平方式解決分歧。

莫里森又稱，對於如何應對中國處理南海、香港、中印邊境等議題，他自己並無答案，但「我是個樂觀主義者，澳洲人對於這些問題都是不懈的樂觀」。他補充，樂觀並不等於天真，但澳洲目標是要建立具建設性的戰略平衡，而非遏制或圍堵任何國家。

美澳未提南海聯合軍演遏中國 澳洲：不會凡事同意美國

【南海角力】美國阻華提名海洋法官 中國：美有票才說

戰略對抗轉向戰略周旋 中國準備好南海戰爭了嗎？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒