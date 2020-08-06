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【中美角力】蓬佩奧倡下架不受信任中國App 點名TikTok微信是重大威脅

國情動向 11:08 2020/08/06

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中美關係惡化之際，科技角力持續升級，美國國務卿蓬佩奧周三（5日）宣布建立「清潔網絡」，提到希望看到「不受信任的」中國App從美國應用商店下架，並點名中國短片平台抖音的海外版TikTok及騰訊旗下的微信，是「重大威脅」。

蓬佩奧提出從五大方面「清潔網絡」，表明將努力阻止各種中國應用程式和中國電訊公司訪問美國公民和企業的敏感信息，點名多間巨頭。

【中美角力】美「淨網」行動5領域遏制中國　觸及雲端等業務　

撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？

他點名TikTok、微信，指其母公司設在中國，對美國公民的個人數據構成重大威脅，「更不用說中國共產黨的內容審查工具了」。

TikTok目前面臨9月15日的最後期限，要不將其美國業務出售給微軟，要不將面臨徹底被禁。CNBC周三報道，微軟和字節跳動希望在3周內就收購TikTok達成協議；微軟希望以300億美元的價格收購TikTok，並有1年時間轉移軟件代碼。

再堵華為 提BAT雲端服務

蓬佩奧又點名華為，提出限制在華為手機中預先安裝和下載美國應用程序，指不希望公司成為華為侵犯人權的同謀，或成為中共用於監視的工具。他並表示，正保護們美國人最敏感的個人信息及企業最有價值的知識產權（包括新冠疫苗研究），不被阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等公司運行的雲系統接觸到，並將限制中國雲服務提供商在美國收集、存儲和處理大量數據和敏感信息的能力，

美國又將會敦促聯邦通信委員會（FCC）撤銷並終止中國電信和其他3間提供往返美國服務的公司的授權。美國並將尋求確保中國不能通過海底電纜收集所傳輸的數據，特別是華為子公司華為海洋鋪設的海底電纜。

華為啟「南泥灣」項目　推Notebook等不含美國技術產品

【中美角力】大國角力升級 華為抖音等中國科企海外業務前途迷茫

美國近期加大圍堵追截中國科企，中國傳媒大學馬克思主義學院副院長趙瑞琦認為，特朗普的做法是要分裂互聯網，指全球應避免這種局面，各國應該坐下討論互聯網治理國家安全的限度。

責任編輯：林佩怡

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