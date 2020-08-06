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【中美媒體戰】環球時報：美對中國記者續簽證 暫沒拒絕也沒批准

國情動向 11:52 2020/08/06

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中美關係持續緊張，外界關注媒體戰會否升級。內地《環球時報》報道，今日是美國給予中國駐美記者「90天簽證有效期」的最後一天，對於簽證延長申請，美方目前既沒拒絕也沒批准，形容這是「曖昧處置」。

報道指出，截至昨晚，尚未有中國駐美記者得到任何通知。。據《環球時報》駐美國記者描述，其簽證延長申請處於沒被拒絕也沒被批准的狀態。按照美方規定，如果沒收到拒絕延期通知，最長可以再待90天到11月4日，但屆時仍未收到批准通知，就必須離開美國。

若90日後仍未獲批准 須離開美國

今年5月8日，美方將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期，而以往中國記者一旦獲簽入境美國，可停留期限沒有限制。

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報道表示，絕大部分中國駐美記者在6月網上提交簽證延期申請，而延期申請費用，每人每次455美元。大多數中國記者在10多天後收到美國公民及移民服務局的通知，要求記者在指定時間（多是7月中旬）到該機構辦公地點現場錄指紋，是處理延期申請的第一步。

據報道，往常一般在錄指紋一至兩個月後，就會收到美國當局的最終處理意見，但這次至今沒收到。仍有近40名中國記者，連錄指紋的通知都沒收到。

中方：必將做出正當反應 胡錫進揚言猛烈報復

《環球時報》形容，美曖昧處置中國記者簽證，嚴重干擾正常報導活動。報道稱，美方的90天簽證政策對中國駐美記者的工作和生活是災難性，他們每時每刻都處在可能立即被迫離境的緊張情緒中。尤其疫情期間，如果被美方拒絕了申請，很可能並不能及時買到回國機票。

報道引述社科院美國研究所副所長袁征分析，記者簽證只是美國總統特朗普手中的數張「反華牌」中的一張，現時離大選還有近3個月，他要是現在打出去了，牌就少了一張。

中國外交部發言人汪文斌周二（4日）敦促美方立即停止對中國媒體和記者的政治打壓，並稱中方必將被迫做出必要和正當的反應。《環球時報》總編輯胡錫進早前表示，美國可能通過不予簽證延期變相驅逐中國記者，中方對此做好從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將猛烈報復，目標包括派駐香港的美國記者。

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【中美角力】環球時報社評：「媒體戰」美方佔不了便宜

責任編輯：林佩怡

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