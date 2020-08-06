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人民幣國際化進程加快 四大國有行開始數字貨幣內測

經濟脈搏 12:01 2020/08/06

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疫情令全球經濟金融發生變革，人民幣國際化的需求更加迫切。內媒消息指，四大國有銀行正在深圳等地大規模測試數字錢包應用，為數字貨幣正式落地進行測試準備。目前部分大行員工已開始用於轉賬、繳費等場景。

四大行正在深圳等地大規模測試

「21世紀經濟報道」引述消息人士稱，四大國有銀行正在深圳等地大規模測試數字錢包應用，為數字貨幣正式落地進行測試準備。數字貨幣（DC/EP）由央行牽頭進行，各家銀行此前數月已就落地場景等進行測試。目前部分大行員工已開始用於轉賬、繳費等場景。

報道提到，央行數字貨幣可實現充值、提現、轉賬、掃碼消費等，其中轉賬僅憑對方手機號就可以進行，並正在測試無網絡轉賬功能。使用體驗上，數字貨幣App轉賬非常方便，但線下消費渠道非常有限，在消費上還沒有太多的應用。

人行推數字貨幣 可直接向民眾電子錢包發現金刺激經濟？

人行：下半年貨幣政策更靈活適度 落實穩企業保就業政策

央行：中國6月M2貨幣供應按年增11.1%

【去中國化】貨幣冷戰打響  中國以何應對？

一位國有大行人士表示，四大行正大規模測試「數字人民幣」App，注冊App需在四大行中一家開立數字錢包，並分別掛靠各銀行賬戶，用戶可將資金充值入錢包。充值方式可選擇網銀充值、綁卡充值等。

另據路透社報道，針對中國央行數字貨幣內測一事，央行4月曾書面回覆路透稱，數字人民幣研发工作正在穩妥推進，當前階段先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試，以不斷優化和完善功能。但並不意味著數字人民幣正式落地发行。

數字貨幣有助人民幣國際化

值得一提是，目前的國際貨幣只有美元、歐元、日元和英鎊。而人民幣國際化重要的載體就是數字貨幣的競爭。

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆曾指出，央行推出的數字貨幣的意義在於M0替代，有利於人民幣流通和國際化，為貨幣投放、貨幣政策制定提供有力參考。

責任編輯：尹航

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