「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高

中美關係陷入數十年低谷,短線前景更因為中美內外因素作用更顯不明朗。澳洲前總理陸克文警告,中美未來數月爆發軍事衝突機會「尤其高」。陸克文更以第一次世界大戰之初「8月槍聲」比喻現時局面,認為中美需要以國際大局為重,以冷靜頭腦謹慎而為。在北京,外交部長王毅則最新提出4點框架,表示中美可以隨時重啟對話。

澳洲著名中國問題學者、前總理陸克文(Kevin Rudd)本周在《外交》雜誌(Foreign Affairs)撰文,坦言世界正經歷1950年代第一次台海危機以來,最危險的中美關係時期,中美互相亮劍態度變得咄咄逼人、毫不妥協和沒完沒了,速度和烈度「使得再老練的觀察家,也就變局的廣泛和深刻感到麻木」。

陸克文形容,中美關係過去數十年的變化,好像在數月間突然消失,回到更原始的時代。在美國,歷史性訪華奠基中美建交的前總統尼克遜,遭批鬥成創造今日中國「科學怪人」(Frankenstein),美國國務卿蓬佩奧更幾乎喊出要中國政權更迭;中國則開展「戰狼」外交,而毛澤東因為當年勇於抗美援朝,與美國不惜一戰而再次大受尊崇。

陸克文稱,世界各地政府現在都在私下緊張地問,中美關係會走向何處。「換句話說,我們不只面臨新冷戰,可能更是一場熱戰。」

他認為,美國11月大選正為特朗普構成相當壓力,而中國政府重要決策的北戴河會議預料會在近期舉行,中美各自內部與外部因素都使得局面愈發不明朗,「風險在未來關鍵數月會尤其地高」。

陸克文又以著名一戰紀實文學《The Guns of August》標題來比喻今天,表示要「小心8月槍聲」。他稱,中美都要當心求仁得仁(be careful what you wish for),否則可能危及未來30年國際和平與穩定;大國之間的戰爭即使是無意間導致,對所有人也鮮有好結果。

事實上,中美兩國亦一直存在主張接觸的聲音。中國國務委員兼外長王毅周三(5日)提出中美對話4點框架,一要明確底線,避免對抗;二要暢通渠道,坦誠對話;三要拒絕脫鉤,保持合作;四要放棄零和,共擔責任。王毅表明反對美方人為製造新冷戰,但中美可以隨時重啟對話,甚麼都可以談。

