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「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高

國情動向 15:16 2020/08/06

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【中美角力】澳洲前總理陸克文：中美未來數月打仗風險「尤其高」

中美關係陷入數十年低谷，短線前景更因為中美內外因素作用更顯不明朗。澳洲前總理陸克文警告，中美未來數月爆發軍事衝突機會「尤其高」。陸克文更以第一次世界大戰之初「8月槍聲」比喻現時局面，認為中美需要以國際大局為重，以冷靜頭腦謹慎而為。在北京，外交部長王毅則最新提出4點框架，表示中美可以隨時重啟對話。

澳洲著名中國問題學者、前總理陸克文（Kevin Rudd）本周在《外交》雜誌（Foreign Affairs）撰文，坦言世界正經歷1950年代第一次台海危機以來，最危險的中美關係時期，中美互相亮劍態度變得咄咄逼人、毫不妥協和沒完沒了，速度和烈度「使得再老練的觀察家，也就變局的廣泛和深刻感到麻木」。

陸克文形容，中美關係過去數十年的變化，好像在數月間突然消失，回到更原始的時代。在美國，歷史性訪華奠基中美建交的前總統尼克遜，遭批鬥成創造今日中國「科學怪人」（Frankenstein），美國國務卿蓬佩奧更幾乎喊出要中國政權更迭；中國則開展「戰狼」外交，而毛澤東因為當年勇於抗美援朝，與美國不惜一戰而再次大受尊崇。

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陸克文稱，世界各地政府現在都在私下緊張地問，中美關係會走向何處。「換句話說，我們不只面臨新冷戰，可能更是一場熱戰。」

他認為，美國11月大選正為特朗普構成相當壓力，而中國政府重要決策的北戴河會議預料會在近期舉行，中美各自內部與外部因素都使得局面愈發不明朗，「風險在未來關鍵數月會尤其地高」。

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陸克文又以著名一戰紀實文學《The Guns of August》標題來比喻今天，表示要「小心8月槍聲」。他稱，中美都要當心求仁得仁（be careful what you wish for），否則可能危及未來30年國際和平與穩定；大國之間的戰爭即使是無意間導致，對所有人也鮮有好結果。

事實上，中美兩國亦一直存在主張接觸的聲音。中國國務委員兼外長王毅周三（5日）提出中美對話4點框架，一要明確底線，避免對抗；二要暢通渠道，坦誠對話；三要拒絕脫鉤，保持合作；四要放棄零和，共擔責任。王毅表明反對美方人為製造新冷戰，但中美可以隨時重啟對話，甚麼都可以談。

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責任編輯：連兆鋒

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