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【大灣區】深圳50行動爭建全球金融「雙子星」  提與香港合作

經濟脈搏 15:16 2020/08/06

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【大灣區】深圳50行動爭建全球金融「雙子星」  提與香港合作

粵港澳大灣區發展再有新行動。人民銀行等部門稍早前推出《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》後，深圳當局與人民銀行深圳中心支行等近日發布行動計劃，提出50條行動措施、85項細分任務，賦予深圳新定位：推動建設為「全球金融科技中心」、「全球可持續金融中心」，有媒體形容這是深圳要成為全球金融「雙子星」的路綫圖。

深圳方面的文件，提出多項與香港金融合作的方向。

根據內地《證券時報》報道，今年5月人行等4個國家部門聯合發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，至近日，深圳當局聯合人民銀行深圳市中心支行等，制定了《深圳市貫徹落實〈關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見〉行動方案》。

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據了解，文件合共提出50條行動措施85項細分任務。在同步推動有關政策落地推廣同時，謀劃推進一批創新事項，持續抓好金融生態建設，立志打造「全球金融科技中心」，建成金融科技創新高地；探索綠色金融地方立法，打造「全球可持續金融中心」。

這深圳這「兩個中心」的定位，被指是深圳要成為全球金融「雙子星」的路綫圖。

《上海證券報》報道指，深這意味著，深圳推進金融支持粵港澳大灣區建設的「路線圖」和「任務書」正式亮相。具體來看，行動方案聚焦在5個方面。

一是多措並舉促進大灣區跨境貿易和投融資便利化。

這方面共15條行動措施。包括：資本項目外滙管理便利化改革、資本項目跨境人民幣收入境內使用便利化、建立本外幣一體化的賬戶體系、建立雙向跨境理財通機制、本外幣合一跨境資金池業務試點、積極穩妥擴大跨境轉讓資產新品種、規範貿易融資資産跨境轉讓等。

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二是擴大金融業對外開放、深化深港澳金融合作。

當中提出支持港澳銀行、證券、保險等金融機構在深拓展發展空間，開展證券期貨經營機構跨境業務試點，鼓勵保險公司在深圳建設各類總部，持續深化深港澳保險領域合作等4條措施。

其中，對保險業的支持，創新提出支持保險公司在深圳設立獨立核算的資産管理、營運、研發、後援服務、數據信息等各類總部，研究制定出台相應扶持優惠政策；推動深圳與港澳保險機構開展跨境人民幣再保險業務，探索發行巨災債券；積極推動在深圳設立保險服務中心。

三是推進深港澳金融市場和金融基礎設施互聯互通。

當中共15條措施。包括：支持規範設立粵港澳大灣區相關基金，進一步開放銀行間拆借市場，優化完善深港通、債券市場對外開放等金融市場互聯互通安排，優化和擴大碳排放權外彙交易業務，推廣社會責任投資標準和信息披露標準等。

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四是進一步提升深圳金融服務創新水平。

當中包括：加快搭建科創金融服務平台，加強金融科技載體建設，加快推進人行貿易金融區塊鏈平台建設，推動移動電子支付工具在深港澳互通使用等7項舉措。

五是切實防範跨境金融風險。

這方面包括：不斷深化深港澳跨境金融監管合作，強化深圳屬地金融風險管理責任，協同開展跨境金融風險防範和處置，深化深港澳三地金融人才培養與交流合作，建立健全金融消費權益保護工作體系等7項舉措。

深圳市地方金融監管局消息指，一系列政策和舉措密集落地的同時，一批創新事項也在開展中。

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比如，積極推動本外幣一體化跨境資金池業務、跨境理財通試點等市場呼聲較高的政策落地。深圳外滙局近期已聯合廣東省外滙局開展跨境資金池調研，並向國家外滙管理局上報了有關實施建議。跨境理財通試點已於6月29日正式官宣，人行深圳市中心支行目前正在開展研究制定有關試點方案。

此外，積極推動大灣區債券平台落地。深圳證券交易所會同深圳市前海管理局深入調查研究，制定實施方案並上報證監會，目前方案待證監會先行示範區領導小組審議。

責任編輯：鄧國強

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