缺中國原料美造不出止痛藥　凸顯中美脫鉤非易事

新冠疫情肆虐之際，因中國生產工廠關閉，一種非處方止痛藥撲熱息痛（對乙酰氨基酚，又稱必理通）出口大減，紐約的藥房因此有幾周買不到這種常見的止痛退燒藥，這凸顯美國在關鍵藥品供應方面非常依賴中國，和中國脫鉤並非易事。

中國生產全球近一半的原料藥

據《華爾街日報》報道，美國商務部以及分析師估計，產自中國的對乙酰氨基酚約佔美國使用量的70%。

而由於中國的工廠和出口在國內實行隔離措施期間關閉，原料藥流動有所減少。商務部的數據顯示，2月中國向美國出口的對乙酰氨基酚及相關化學藥品較1月下降70%，觸及七年來的最低水平。這導致美國人一度無法在藥店買到對乙酰氨基酚。

事實上，中國目前大量生產一系列生死攸關的原料藥，對乙酰氨基酚只是其中之一。

據來自外交關係協會、美中經濟和安全審議委員會以及其他機構的行業專家估計，中國製造的其他重要原料藥包括抗凝血肝素，該成分全球供應量的80%由中國生產，而在全球使用的抗生素中，中國供應的佔比甚至更高。

行業分析師和同樣依賴中國原料的印度製藥商稱，常用抗生素阿莫西林、環丙沙星和四環素尤其依賴於中國。分析人士表示，包括纈沙坦在內的高血壓治療藥物也主要在中國生產。

另根據英國藥品和保健品管理局以及藥物分析人士透露，總體而言，中國生產了全球近一半的原料藥。

美試圖減少對中國藥品依賴 但回流成本高昂

報道指，這種依賴因新冠疫情之下供應鏈受幹擾、購買量激增而凸顯出來，已在特朗普政府官員、國會議員和公司負責人當中引發關切。

美國參議院3月份已提出兩項旨在恢復美國原料藥生產能力的法案，目前正在國會的審議過程中。這兩項法案希望調查美國國防系統對中國醫藥產品的依賴程度，呼籲製藥公司披露更多藥品採購方面的資訊，並批准投入1億美元鼓勵企業在美國生產更多原料藥。

美國政府相關措施成效尚待觀察，事實上，這種依賴是藥品供應鏈的全球化的結果。美國曾經是世界上最大的撲熱息痛生產國，但日益激烈的競爭推動原料藥工廠遷往低成本的亞洲，大多數美國和全球製藥公司開始專注於研發可能帶來豐厚盈利的重大專利藥。

美國國家亞洲研究局負責國際健康問題的高級助理Benjamin Shobert認為，化學品製造業在過去30年裡已逐漸向海外轉移。他說，試圖解除這一局面相當於試圖解除全球化。

一間小型中國國企魯安藥業則表示，把原料藥生產帶回美國成本高昂，缺乏市場競爭力。該公司稱，美國把原料藥生產遷回國內的做法不符合市場經濟規律。

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責任編輯：蒯宇澄