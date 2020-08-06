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【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活

經濟脈搏 15:16 2020/08/06

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四大國有銀行正在深圳等地大規模測試數字錢包應用，為數字貨幣正式落地進行測試準備。目前部分大行員工已開始用於轉賬、繳費等場景。其實，數字錢包的好處不僅限於此。

不需網絡和信號 收支雙方可雙離線支付

使用移動支付時，用戶有時會遇到一些尷尬場景：比如在沒有網絡的地下停車場繳費，或者在信號不佳的飛機、郵輪上購物，除非身上有現金，否則連買一樽水都很困難。使用央行數字貨幣就可以避免這類問題。在應用場景方面，央行數字貨幣能夠像紙鈔一樣實現「雙離線支付」，即在收支雙方都離線的情況下仍能進行支付。

未來只要手機安裝了數字人民幣的錢包，不需要網絡，也不需要信號，只要手機有電，兩個手機相互碰一碰就能實現轉賬或支付。

滿足匿名支付需求 保護隱私

同時，央行數字貨幣還可以滿足人們一些正常的匿名支付需求。

目前的支付工具如互聯網支付、銀行卡支付都是跟傳統銀行賬戶體系綁定的，無法滿足匿名需求。數字人民幣則不依賴於銀行賬戶，擁有可控匿名的功能，對於一些合理合法的小額支付行為，可以實現匿名狀態支付，從而保護個人隱私和信息安全。

人民幣國際化進程加快 四大國有行開始數字貨幣內測

人行推數字貨幣 可直接向民眾電子錢包發現金刺激經濟？

資金安全性高 「丟錢包」也可掛失

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，在產品設計方面，數字人民幣交易前需要有一個主動確認，不進行確認就無法完成交易，可以保證資金安全。同時，央行數字貨幣如果真的发生了盜用等行為，對於實名錢包，數字人民幣可提供掛失功能。

此外，發行數字貨幣還可以節約造幣成本，尤其是現在處於疫情特殊時期，使用數字錢包還可減少貨幣交易中傳播病毒的機會。此外，由於如果進行大額支付或者資金轉移必須申請實名錢包，數字錢包還能對大額的貪污賄賂以及洗錢等行為進行追蹤。

Facebook朱克伯格再打「中國牌」 籲華府准FB推電子貨幣計劃

責任編輯：尹航

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