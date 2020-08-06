【中美角力】美防長稱中國威脅屬全球性 將更積極抗衡

中美關係惡化，軍事角力升級。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周三（5日）表示，在新冠肺炎疫情期間，中國變得更具「侵略性」，形容中國構成的威脅並非區域性，而是全球性。他認為，中國現在不是避不開的威脅，但兩國仍需競爭，美國要在軍事等多個領域有更積極行動。

美國多名高官近日先後重申對華強硬政策。埃斯珀以視像出席阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）時，指中國利用新冠疫情推進政治宣傳，在各國集中抗疫之際，藉機提高地區影響力。他提到中國在南海軍演、撞沉越南漁船，以及中印邊境流血衝突。

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但他不認為中國現在是不可避免的威脅、要打起來，但必須要競爭，美國必須在外交、信息、軍事、政治多個領域更加積極。

他強調，現在處於強國競爭的時代，美國主要競爭對手依次是中國和俄羅斯，會檢視、更新對兩國的國防計劃，並更集中針對中國的國防政策。

重申對抗中國的軍事戰略，包括要求美國防大學將50%的課程內容聚焦中國，以便軍事人員全方位了解中國。又還督促全球盟友團結抗華，表示希望能讓中國走上正確的軌道，與分享同樣的價值觀，至少尊重國際規則或準則，而不是試圖改變它們。

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責任編輯：林佩怡

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