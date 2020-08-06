▲ 印度加碼禁中國APP 小米瀏覽器上榜

中國與印度關係緊張之際，路透社引述3名消息人士表示，印度禁用了小米 （1810） 和百度等中國公司的一些移動應用程App，這是中印兩國發生邊境衝突後，新德里打擊中國企業的最新動作。

消息人士稱，印度最近幾周再對大約47款應用實施了禁令，這些應用大多是已被禁應用的複製（Clone）或不同版本。

路透：印度封小米瀏覽器 沒有正式公布

消息人士稱，與6月份的行動不同，政府沒有公布最新的決定，但已經有一些新應用進入了禁用名單，其中包括小米瀏覽器和百度的搜索應用。目前尚不清楚有多少新應用受到了影響。

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印度信息技術部和中國駐新德里大使館沒有回應記者的置評請求。此前，中國曾批評印度禁用這些應用的決定。

小米在印度的一名發言人說，公司正試圖了解事態的發展，並將採取適當措施。百度拒絕置評。

大多數小米智能手機都預裝了小米瀏覽器，而這一禁令可能意味著這家中國公司將需要停止在其在印度銷售的新設備上安裝該瀏覽器。

根據香港科技研究公司Counterpoint的數據，小米手機是印度智能手機市場上銷量第一的品牌，擁有近9,000萬用戶。

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路透社指，這些禁令是印度反擊中國在該國互聯網服務市場，佔據主導地位的舉措的一部分。今年6月，印度和中國發生了邊境衝突，導致20名印度士兵喪生。

印度還對希望在該國投資的中國企業實施更嚴格的審批程序，並收緊了對希望參與政府招標的中國企業的規範。

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責任編輯：鄧國強

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