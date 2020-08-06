中國075型「奪島利器」海試 美報告：有利台海搶灘

▲ 中國解放軍首艘075型兩棲攻擊艦海試 美國國會報告稱有利台海搶灘

中國第一首「準航母」兩棲攻擊艦，075型兩棲攻擊艦海試；有內地軍事專家稱，海試上馬意味首艘075型兩棲攻擊艦可在1、2年內交付解放軍海軍服役。兩棲攻擊艦噸位龐大，既能作為大型氣墊登陸艇的移動港口，又能充當各式直升機以至垂直起降戰機機場，尤其適合兩棲登陸作戰任務，是為「奪島利器」。美國國會報告亦稱，075型兩棲攻擊艦有利解放軍在台海衝突中搶灘。

美國國會7月底最新版本「中國海軍現代化報告」（China Naval Modernization）指出，中國目前已經在建造第3艘075型兩棲攻擊艦，而075型兩棲攻擊艦，與071型船塢登陸艦，都可以在涉及台灣的衝突場景中，發揮兩棲登陸價值。

報告續稱，部分觀察家相信，中國建造這些艦船，也同時旨在於東海、南海執行任務，維護中方聲索主權，以及執行人道主義與救災、反海盜與海事安全、撤僑與其他非戰鬥任務等等；兩棲艦船亦可在政治上用於海軍外交，並為外國人留下欽佩或生怯印象。

中國首艘兩棲攻擊艦海試 登島作戰力大幅提升（有片）

路透社報道，075型兩棲攻擊艦排水量達4萬噸，可搭載30架直升機，以及中國今後有可能發展的垂直起降戰機；艦上船塢號可容納登陸艇、兩棲裝甲車等重型裝備。

軍事專家又預料，075型兩棲攻擊艦可以容納900名海軍陸戰隊員。路透社稱，雖然中國海軍陸戰隊發展仍然落後於美國，但中國除了正以「下餃子」規模建告兩棲艦船，海軍陸戰隊也在快速擴張。美國與日本軍方估計，中國海軍陸戰隊人數現在介乎2.5萬至3.5萬人，顯著多於比2017年時的1萬人。

報道指出，075型兩棲攻擊艦今後會成為中國遠征部隊（expeditionary force）的刀尖，扮演與美國海軍陸戰隊相似的角色，而這支部隊亦會與美國海軍陸戰隊一樣，有獨立部署和作戰能力，可以帶備所有支援武器參與遠離本國的戰鬥，展示中國軍力。

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責任編輯：連兆鋒