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廣州一製造毒品案宣判 加拿大籍被告遭判死刑

國情動向 15:31 2020/08/06

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廣州市中級法院今日就一宗製毒案宣判，加拿大籍被告徐偉洪製造毒品罪成，判處死刑，並沒收個人全部財產。

據羊城晚報，案件今日上午一審判決，同案另一45歲被告溫冠雄是廣東廣州人，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

同案另一被告判囚終身

報道引述案情指出，2016年10月，徐偉洪購買製毒原料、工具，夥同溫冠雄在溫冠雄的別墅內製造毒品氯胺酮（俗稱K仔），並存放於徐偉洪位於廣州市海珠區的住處。公安在上述住處和別墅繳獲毒品氯胺酮120.56公斤。

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近年先後有加拿大籍毒犯在中國被判死刑。去年1月，加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案在大連重審，法院加重判決死刑，謝倫伯格再提出上訴。

由於當時中加關係緊張，加拿大應美國要求，扣押中國電訊設備巨頭華為副董事長孟晚舟，中方判死謝倫伯格引發許多揣測。

此外，去年4月，廣東省江門市中級法院宣判一宗特大跨國販賣、製造毒品案件，加拿大籍被告人范威被判處死刑。范威亦提出上訴。

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責任編輯：林佩怡

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