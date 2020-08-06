【中美角力】美衛生部長訪台行程曝光：代表特朗普見蔡英文

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）下周一（9日）將率團訪問台灣，其行程曝光，他將代表美國總統特朗普與台灣的蔡英文總統會面，將拜會台灣外交部、衛福部，並與防治新冠肺炎的醫護、專家會談。

此外，對於中國大陸表示反對並與美方嚴正交涉，美國國務卿蓬佩奧表示，阿扎爾訪台這符合美國一貫政策。

促美台衛生合作 與防疫醫護、專家會談

台灣的行政院發言人丁怡銘今天表示，行政院長蘇貞昌在行政院會中提及阿扎爾9日訪台的行程。

丁怡銘轉述蘇貞昌談話表示，要持續深化台美醫療研發、供應鏈安全、全球衛生的合作，這些都是台灣被肯定的地方，感謝台灣民眾合作，才能有這樣的成果。

阿扎爾接受霍士新聞台（Fox News）訪問時，亦談到訪台行程。他表示，美國與台灣已建立極為重要的長期合作夥伴關係，特別是在公共衛生領域。

他表示，期待訪問台灣，並與蔡英文、衛生福利部長陳時中及其他人士會面，以推進能使台灣、美國及世界人民都受惠的美台衛生合作關係。

京交涉 蓬佩奧：符合美國一貫政策

在北京，外交部發言人汪文斌昨日表示，中方堅決反對美台官方往來，立場一貫明確，分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天舉行媒體簡報會，被問及北京反應時表示，先前也有其他美國內閣官員造訪台灣，這與過去政府政策一致。蓬佩奧指出，阿扎爾此次訪台有深遠重要目的，美國仍處於疫情中，阿扎爾將與台方討論台灣防疫成功經驗，並了解台灣是如何處理疫情。

蓬佩奧說：「美方一直希望台灣能參與世界衛生大會（WHA）討論，但遭中國大陸阻擋，所以我們將造訪台灣，與台方討論公衛議題，這攸關我們在新冠肺炎（COVID-19）應對上如何往前邁進。」

蓬佩奧並指出，新冠肺炎治療與疫苗研發目前進行中，美方歡迎台灣提供相關專業知識，阿扎爾也會對此與台方有重要談話。

阿扎爾將是首位訪台的美衛生部部長，也是6年來首位訪台的華府成員，以及1979年以來，訪台最高層華府官員。

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責任編輯：蒯宇澄