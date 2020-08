【中美角力】與特朗普針鋒相對 拜登批首階段貿協嚴重失敗

美國大選11月登場,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)和尋求連任的特朗普頻頻針鋒相對,對華問題是他們的爭論焦點之一。拜登周三加大力度,抨擊特朗普的中美首階段貿易協議嚴重失敗('failing' badly)。

此前商務部數據顯示,6月美中貿易逆差較前月擴大5%至284億美元,確認北京遠未能兌現購買美國商品的承諾。

拜登稱貿協無法執行

據路透社報道,特朗普把消除中美經貿失衡作為他處理美中關係的支柱,但這份1月簽署的首階段貿協正面臨風險。

根據協議,中國承諾將美國商品采購規模較2017年增加約2,000億美元,包括農產品、工業產品、能源和服務。但受到新冠疫情引发的全球衰退打擊,中國的采購進度遠遠落後於第一年進口增加770億美元的目標。

拜登稱,當前的貿易協議是「無法執行的」(unenforceable),

「全是北京模糊、無力、老套的承諾」(full of vague, weak, and recycled commitments from Beijing),

使中國能夠繼續「向其國有企業提供有害的補貼」(providing harmful subsidies to its state-owned enterprises)並「竊取美國的理念」(stealing America’s ideas)。