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【中美角力】與特朗普針鋒相對 拜登批首階段貿協嚴重失敗

國情動向 15:40 2020/08/06

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美國大選11月登場，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和尋求連任的特朗普頻頻針鋒相對，對華問題是他們的爭論焦點之一。拜登周三加大力度，抨擊特朗普的中美首階段貿易協議嚴重失敗（'failing' badly）。

此前商務部數據顯示，6月美中貿易逆差較前月擴大5%至284億美元，確認北京遠未能兌現購買美國商品的承諾。

拜登稱貿協無法執行

據路透社報道，特朗普把消除中美經貿失衡作為他處理美中關係的支柱，但這份1月簽署的首階段貿協正面臨風險。

根據協議，中國承諾將美國商品采購規模較2017年增加約2,000億美元，包括農產品、工業產品、能源和服務。但受到新冠疫情引发的全球衰退打擊，中國的采購進度遠遠落後於第一年進口增加770億美元的目標。

拜登稱，當前的貿易協議是「無法執行的」（unenforceable），

「全是北京模糊、無力、老套的承諾」（full of vague, weak, and recycled commitments from Beijing），

使中國能夠繼續「向其國有企業提供有害的補貼」（providing harmful subsidies to its state-owned enterprises）並「竊取美國的理念」（stealing America’s ideas）。

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而特朗普連任競選活動的发言人肯·法納索（Ken Farnaso）則回擊說，拜登受惠于（beholden）中國，並在他擔任副總統時奉行「綏靖政策」（weak appeasement polices）。

拜登的言論證實，在特朗普和拜登於11月3日大選決戰之前，就中國問題的強硬交鋒仍將是標志性的外交政策問題。

責任編輯：尹航

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