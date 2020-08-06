【中美科技戰】中國或推非關稅措施反制 惟大摩料不會針對在華美科企

中美科技戰愈演愈烈，摩根士丹利最新研究報告指出，最近的TikTok事件透出美國如何利用非關稅措施築牆，而中國可能會採取非關稅措施應對，但不太可能針對在中國大型美國科技公司。

中國短片平台抖音的海外版TikTok近日成為中美最新角力場，美國總統特朗普威脅封禁TikTok。面臨9月15日的最後期限，TikTok要不將其美國業務出售給微軟，要不將面臨被禁。

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該行認為，TikTok事件發展表明，美國願用非關稅措施，在被視為潛在經濟或國家安全威脅的部署技術周圍設置障礙，預計支持這一立場的政治情緒不會很快消散，原因是美國兩黨領導人都聲稱對中國持強硬立場。

中國加快科技本土化

報告指出，為應對美國的非關稅壁壘，中國或優先考慮就業市場的穩定，而採取非關稅措施，但不太可能針對在中國擁有深度供應鏈整合的大型美國科技公司。

而隨著中美緊張關係從半導體向應用程式擴張，中國政府正在加快科技本土化進程。國務院近日發布政策支持集成電路和軟件產業發展，對滿足條件的部分集成電路企業，首10年免徵企業所得稅；又大力支持合條件的集成電路和軟件企業在境內外上市融資，加快境內上市審核流程。

王毅斥美無資格建立「清潔國家聯盟」

美國國務卿周三表示，擴大「清潔網絡」行動，聚焦於五大領域，希望看到「不受信任的」中國應用從美國應用商店下架，並稱TikTok及騰訊旗下的微信是「重大威脅」。

中國國務委員兼外長王毅昨批評，美國要維護自身科技壟斷地位，剝奪其他國家的正當發展權利，做法破壞國際貿易規則、損害自由的全球市場環境，指美國無資格打造「清潔國家聯盟」，因為它自己早已滿身污跡。

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責任編輯：林佩怡

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