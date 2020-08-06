中國海軍新傢伙 兩棲攻擊艦和船塢登陸艦有何分別
國情動向 17:33 2020/08/06
中國第一艘兩棲攻擊艦，075型兩棲攻擊艦開始海試。兩棲攻擊艦號稱「奪島利器」，尤其擅長兩棲登陸作戰，將軍事力量由海洋投射陸地。兩棲攻擊艦與另一種兩棲作戰船艦——船塢登陸艦，無論在名稱、作用，抑或搭載武器裝備方面都十分相似，對不少人來說或許很混淆。不過，分辨兩棲攻擊艦、船塢登陸艦其實很容易，從兩種船艦的外觀就可一目了然。
兩棲攻擊艦、船塢登陸艦最明顯的分別，在於兩棲攻擊艦外型上去像航空母艦，而船塢登陸艦更像一般艦船。
兩棲攻擊艦有直通式飛行甲板，亦即飛行甲板貫穿艦首艦尾，艦上只有少許上層建築（艦島），並位於艦的右舷。
船塢登陸艦的飛行甲板則只限於船上後半部，前半部與其他艦船一樣，設有大型上層建築。
兩棲攻擊艦、船塢登陸艦的典型武器裝備，都包括大型登陸艇（艇上可再搭載裝甲車甚至坦克）、攻擊直升機、運輸直升機等，角式是充當移動港口和機場，以海運和空運將部隊投送上岸。
相比船塢登陸艦，兩棲攻擊艦更加重視空中力量，更加強調以直升機快速發動攻勢，「垂直搶灘」。美國兩棲攻擊艦更搭載F-35B垂直起降戰機，而美國最新型美利堅級兩棲攻擊艦甚至放棄了船塢，專注空中力量。
|中美兩棲攻擊艦
amphibious assault ship
|中國
|美國
|075型
|黃蜂級
Wasp-class
|美利堅級
America-class
|排水量
|料3.5萬至4萬噸
|4萬噸
|4.5萬噸
|開始服役年份
|料2021或2022
|1989
|2014
|數量
|1艘海試、2艘在建
|8艘現役
|2艘現役、1艘在建
|有否飛行甲版
|✓
|✓
|✓
|是否直通甲版
|✓
|✓
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|有否船塢
|✓
|✓
|✘
|中美船塢登陸艦
amphibious transport dock
|中國
|美國
|071型
|聖安東尼奧級
San Antonio-class
|排水量
|2.5萬噸
|2.5萬噸
|開始服役年份
|2007
|2006
|數量
|7艘現役、2艘在建
|11艘現役、2艘在建
|有否飛行甲版
|✓
|✓
|是否直通甲版
|✘
|✘
|有否船塢
|✓
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責任編輯：連兆鋒
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