  • 30°C
香港時間 : 2020806日 (四) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國海軍新傢伙 兩棲攻擊艦和船塢登陸艦有何分別

國情動向 17:33 2020/08/06

分享：

【075型兩棲攻擊艦】中國海軍新傢伙 兩棲攻擊艦和船塢登陸艦有何分別

中國第一艘兩棲攻擊艦，075型兩棲攻擊艦開始海試。兩棲攻擊艦號稱「奪島利器」，尤其擅長兩棲登陸作戰，將軍事力量由海洋投射陸地。兩棲攻擊艦與另一種兩棲作戰船艦——船塢登陸艦，無論在名稱、作用，抑或搭載武器裝備方面都十分相似，對不少人來說或許很混淆。不過，分辨兩棲攻擊艦、船塢登陸艦其實很容易，從兩種船艦的外觀就可一目了然。

兩棲攻擊艦、船塢登陸艦最明顯的分別，在於兩棲攻擊艦外型上去像航空母艦，而船塢登陸艦更像一般艦船。

兩棲攻擊艦有直通式飛行甲板，亦即飛行甲板貫穿艦首艦尾，艦上只有少許上層建築（艦島），並位於艦的右舷。

船塢登陸艦的飛行甲板則只限於船上後半部，前半部與其他艦船一樣，設有大型上層建築。

中國075型「奪島利器」海試 美報告：有利台海搶灘

兩棲攻擊艦、船塢登陸艦的典型武器裝備，都包括大型登陸艇（艇上可再搭載裝甲車甚至坦克）、攻擊直升機、運輸直升機等，角式是充當移動港口和機場，以海運和空運將部隊投送上岸。

相比船塢登陸艦，兩棲攻擊艦更加重視空中力量，更加強調以直升機快速發動攻勢，「垂直搶灘」。美國兩棲攻擊艦更搭載F-35B垂直起降戰機，而美國最新型美利堅級兩棲攻擊艦甚至放棄了船塢，專注空中力量。

中美兩棲攻擊艦
amphibious assault ship
  中國 美國
  075型 黃蜂級
Wasp-class		 美利堅級
America-class
排水量 料3.5萬至4萬噸 4萬噸 4.5萬噸
開始服役年份 料2021或2022 1989 2014
數量 1艘海試、2艘在建 8艘現役 2艘現役、1艘在建
有否飛行甲版
是否直通甲版
有否船塢

首艘075型兩棲攻擊艦海試 登島作戰力大幅提升（有片）

「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高

中美船塢登陸艦
amphibious transport dock
  中國 美國
  071型 聖安東尼奧級
San Antonio-class
排水量 2.5萬噸 2.5萬噸
開始服役年份 2007 2006
數量 7艘現役、2艘在建 11艘現役、2艘在建
有否飛行甲版
是否直通甲版
有否船塢

中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀

美國試射洲際彈道導彈 帶3彈頭「不尋常」

混淆導彈和核彈 胡錫進疑遭解放軍暗批

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中國075型「奪島利器」海試 美報告：有利台海搶灘
今日
中國075型「奪島利器」海試 美報告：有利台海搶灘
中美是「老大」之爭？還是體制之戰？
2020/08/05
中美是「老大」之爭？還是體制之戰？
美軍「遠征軍」姿態增駐中國周邊 中美開戰風險陡增
2020/07/30
美軍「遠征軍」姿態增駐中國周邊 中美開戰風險陡增
【中美角力】美軍偵察機夜探廣東 距領海基線不足60海里
今日
【中美角力】美軍偵察機夜探廣東 距領海基線不足60海里
【中美角力】美軍間諜機巡南海飆2倍　京智庫：「對抗式」偵察中國
2020/08/03
【中美角力】美軍間諜機巡南海飆2倍　京智庫：「對抗式」偵察中國
地緣政治 軍事科技 國防 軍事 外交 中美關係 中國 美國 海軍 解放軍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】特朗普意想不到？華府救命錢　讓中企美國子公司受益
【中美角力】特朗普意想不到？華府救命錢　讓中企美國子公司受益
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
【港區國安法】美媒揭習近平對港政策背後的智囊團
【港區國安法】美媒揭習近平對港政策背後的智囊團
【南海角力】美國阻華提名海洋法官 中國：美有票才說
【南海角力】美國阻華提名海洋法官 中國：美有票才說
【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯
【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀