▲ 【075型兩棲攻擊艦】中國海軍新傢伙 兩棲攻擊艦和船塢登陸艦有何分別

中國第一艘兩棲攻擊艦，075型兩棲攻擊艦開始海試。兩棲攻擊艦號稱「奪島利器」，尤其擅長兩棲登陸作戰，將軍事力量由海洋投射陸地。兩棲攻擊艦與另一種兩棲作戰船艦——船塢登陸艦，無論在名稱、作用，抑或搭載武器裝備方面都十分相似，對不少人來說或許很混淆。不過，分辨兩棲攻擊艦、船塢登陸艦其實很容易，從兩種船艦的外觀就可一目了然。

兩棲攻擊艦、船塢登陸艦最明顯的分別，在於兩棲攻擊艦外型上去像航空母艦，而船塢登陸艦更像一般艦船。

兩棲攻擊艦有直通式飛行甲板，亦即飛行甲板貫穿艦首艦尾，艦上只有少許上層建築（艦島），並位於艦的右舷。

船塢登陸艦的飛行甲板則只限於船上後半部，前半部與其他艦船一樣，設有大型上層建築。

中國075型「奪島利器」海試 美報告：有利台海搶灘

兩棲攻擊艦、船塢登陸艦的典型武器裝備，都包括大型登陸艇（艇上可再搭載裝甲車甚至坦克）、攻擊直升機、運輸直升機等，角式是充當移動港口和機場，以海運和空運將部隊投送上岸。

相比船塢登陸艦，兩棲攻擊艦更加重視空中力量，更加強調以直升機快速發動攻勢，「垂直搶灘」。美國兩棲攻擊艦更搭載F-35B垂直起降戰機，而美國最新型美利堅級兩棲攻擊艦甚至放棄了船塢，專注空中力量。

中美兩棲攻擊艦

amphibious assault ship 中國 美國 075型 黃蜂級

Wasp-class 美利堅級

America-class 排水量 料3.5萬至4萬噸 4萬噸 4.5萬噸 開始服役年份 料2021或2022 1989 2014 數量 1艘海試、2艘在建 8艘現役 2艘現役、1艘在建 有否飛行甲版 ✓ ✓ ✓ 是否直通甲版 ✓ ✓ ✓ 有否船塢 ✓ ✓ ✘

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中美船塢登陸艦

amphibious transport dock 中國 美國 071型 聖安東尼奧級

San Antonio-class 排水量 2.5萬噸 2.5萬噸 開始服役年份 2007 2006 數量 7艘現役、2艘在建 11艘現役、2艘在建 有否飛行甲版 ✓ ✓ 是否直通甲版 ✘ ✘ 有否船塢 ✓ ✓

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責任編輯：連兆鋒