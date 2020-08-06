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【中美角力】蓬佩奧「淨網」未提實質數據 對中美關係有何啟示？

國情動向 18:31 2020/08/06

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【中美角力】蓬佩奧「淨網」未提實質數據 對中美關係有何啟示？

美卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布擴大「乾淨網絡（Clean Network）」，聲稱旨在保護美國人隱私，以及美國企業最敏感的信息，免受中共等惡意行為者攻擊性的入侵，保護美國關鍵電訊和技術基礎設施。

蓬佩奧表示，這些計劃植根於國際上接受的數碼信任標準，並在4月29日宣布的5G乾淨路徑倡議的基礎上繼續發展，以確保在5G網絡上傳輸進入海外和美國境內的美國外交機構的數據安全。

「基於國家安全」　制裁理由更簡單直接

然而，細看國務院發布有關蓬佩奧聲明，僅不斷重申中國的電訊商、軟件商店、應用程式、雲端服務、電纜（光纖纜）對美國的個人或企業數據構成重大威脅，而沒有列出具體數據或例證，以支持其說法。

蓬佩奧此舉，某程度上意味中美之間的角力，正逐步演變成以國家安全為由、以意識形態為界之爭。

從以涉嫌違反美國出口管制向伊朗出售「敏感科技」為由制裁華為，到如今「基於國家安全」要求TikTok賣盤，並大規模點名打遏WeChat、阿里巴巴、百度、中國移動等「淨網」，美國對華發動的科技戰、訊息戰，顯然已進入到制裁理由更簡單直接、且制裁方式影響力更廣泛的層級。

中方會否調整策略　牽動中美關係發展

對於特朗普政府一系列的遏華舉措，國務委員兼外長王毅批評，美國在沒有任何真憑實據情況下，圍堵打壓中國民營企業，演繹教科書式的霸凌，並指斥美國早已滿身污迹，沒有資格打造什麼「清潔國家聯盟」，希望美國能改變狹隘自私的心態，重回開放與合作的正道。

在美方改變「遊戲規則」的背景下，北京鼓勵重啓對話、重申中美應以合作而不是脫鉤來推動兩國關係發展的策略，會否因而作出相應調整，牽動中美關係發展，備受關注。

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本報記者：馬佩君

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