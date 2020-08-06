▲ 【中美角力】京批美國渾身污漬 卻大談「清潔網絡」屬荒謬可笑

繼TikTok後，特朗普政府再把矛頭指向更多中國應用程式，美卿蓬佩奧聲稱，正加緊從美國網絡中下架不可信的中國App，擴大乾淨網絡計劃。對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，美國自身滿身污漬，卻大談什麼「清潔網絡」，純屬荒謬可笑。

汪文斌表示，蓬佩奧等美國政客一再以維護國家安全為藉口，濫用國家力量打壓遏制中國高科技企業，中方對此堅決反對。美方有關做法根本沒有任何事實依據，完全是惡意抹黑和政治操弄，其實質是要維護自身的高科技壟斷地位，完全違背市場原則和國際經貿原則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈安全，是典型的霸道行徑。

汪文斌強調，許多目前被美單邊制裁的中國企業都是無辜的，他們的技術和產品也是安全的，從來沒發生過一宗類似斯諾登事件、維基解密的網絡安全事件，也沒有發生過類似「棱鏡門」的網絡監聽監視行為。

美國自身滿身污漬，卻大談什麼「清潔網絡」，這純屬荒謬可笑。

中方敦促美方糾正錯誤做法，為各國企業開展正常經貿合作創造條件，還世界一個自由、開放、安全的網絡空間。中國將繼續與世界各國一道，共同維護公平、公正、開放、非歧視的商業環境，促進國際科技交流合作，讓安全、可靠、優質信息技術為全球經濟復甦和各國人民美好生活提供新的動力。

美卿蓬佩奧當地時間周三（5日）宣布擴大「乾淨網絡（Clean Network）」，聲稱旨在保護美國人隱私，以及美國企業最敏感的信息，免受中共等惡意行為者攻擊性的入侵，保護美國關鍵電訊和技術基礎設施。

▲ 中國外交部發言人汪文斌回應稱，美國自身滿身污漬，卻大談什麼「清潔網絡」，純屬荒謬可笑。

【中美角力】蓬佩奧「淨網」未提實質數據 對中美關係有何啟示？

【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談

【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國 觸及雲端等業務

【中美角力】蓬佩奧倡下架不受信任中國App 點名TikTok微信是重大威脅

【中美角力】蓬佩奧炫耀外交圍堵中國成果：潮流正轉向

【中美角力】華春瑩：若蓬佩奧有誠意 可以不對他實施簽證制裁

責任編輯：馬佩君

跟進【中美角力】新形勢，立即了解