▲ 【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤 我們將要同時擁2部手機？

中美角力升級，中美科技戰白熱化，美國國務卿蓬佩奧宣布「淨網」倡議，從5個領域、縱橫硬件與軟件封殺中國網絡科技企業，並敦促盟友站隊。這無異於推動中國與美國為首的西方網絡脫鉤，中西方各自發展一套互不兼容的網絡體系。這一幕真的會出現嗎？恐又未必然？

繼在經貿、外交、媒體等領域對華極限施壓後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間8月5日宣布實施「淨網」（Clean Network）計劃，其中從5方面封殺中國網絡科技企業：

網絡運營商

網絡軟件商店

應用程式App

雲儲存服務

光纖電纜

只要約略一看，都會察覺這張清單涵蓋互聯網科技的硬件與軟件、核心技術創造與應用，縱橫上不，滴水不漏，彷如全面封殺中國互聯網企業。

【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國 觸及雲端等業務

【中美角力】蓬佩奧「淨網」未提實質數據 對中美關係有何啟示？

更重要是，美國不安於「單打獨鬥」。蓬佩奧稱，不僅美國政府要採取以上措施，他還呼籲全世界各國和企業一起加入。這無異於呼籲、甚至企圖施壓盟友站於美國一方，封殺中國網絡科技，猶如蓬佩奧7月23日發表、被西方輿論形容為「新鐵幕演講」的號召。

美國欲推動盟國 一起與中國網絡脫鉤

美國實施「淨網」計劃，已被形容為中美在互聯網領域實質脱鉤，如西方國家加入，更令人憂慮會否出現西方世界與中國的網絡脫鉤。

中美、中西方網絡會否脫鉤，去年美國封殺華為5G後，已廣為業界所論討。趨勢科技財務長Mahendra Negi曾指出，這種脫鉤一旦出現，科技業被迫開發兩套截然不同的技術，一套針對中國及其盟國，另一套針對其他國家（美國等西方國家），「這對所有人而言，都是壞消息」。

超越YouTube和Tinder 一文看懂抖音TikTok何以成為全球App收入榜冠軍

【中美角力】蓬佩奧倡下架不受信任中國App 點名TikTok微信是重大威脅

外媒也曾引科技業者分析指，假如中美衝突使科技世界分裂成兩套互不相容的體系，消費者將因此受害，其中一個可能性是：你得同時擁有兩部手機。

有如當年GSM與CDMA 要用兩部電話適用兩制式？

即是在美國及其盟友國家時，用一部手機操作一種制式，在中國及使用其技術的國家時，用另一部手機操作另一種制式。這類似2G時代市場出現了GSM與CDMA兩種不兼容的標準。。

Negi指出，若中美貿易爭端，導致科技業被迫開發兩套截然不同的技術，一套針對中國及其盟國，另一套針對其他國家，「這對所有人而言，都是壞消息」。

【中美角力】京批美國渾身污漬 卻大談「清潔網絡」屬荒謬可笑

超越YouTube和Tinder 一文看懂抖音TikTok何以成為全球App收入榜冠軍

媒體引述科技業者對此分析指，假如中美衝突使科技世界分裂成兩套互不相容的體系，消費者將因此受害，其中一個可能性是：你得同時擁有兩支手機，一部專門在中國使用，一部在他國使用，以適應不同的技術體系。

西方未必人人跟隊美國 主要考慮：錢

但這一幕會否真的出現，恐又未必然，因為這不是業界期望。正如Negi強調，如此一來，技術開發成本，勢必變得更加昂貴。

事實上內地學者亦說過，不是所有國家都願放棄本國利益來追隨美國，與中國網絡割席。舉個例子，英國上月公布封殺華為後，有指英方要付出代價，該決定將導致英國5G網絡建成日期推遲二至三年，並損失20億英鎊（約195億港元）。

【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯

美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單

澳洲總理：無證據支持應禁TikTok 京冀將口頭表態轉化為實際行動

【封殺TikTok】5條Q&A話你知 美國辣手打擊TikTok來龍去脈

【中美角力】美防長稱中國威脅屬全球性 將更積極抗衡

缺中國原料美造不出止痛藥 凸顯中美脫鉤非易事

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁