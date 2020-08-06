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【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行

經濟脈搏 20:58 2020/08/06

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【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行

經濟「內循環」近來在中國成為熱詞。國內國際雙循環的提法非常重要，標誌着中國為應對國內外形勢，重定發展格局的重大改變。啟動經濟內循環需打通生產、分配、流通、消費各個環節，這是一個長時期的過程，在目前來說，高科技、電商平台及市場推廣，會是首先受惠的行業。

當前世界處於前所未有之大變局，經濟全球化遭遇逆流，美國針對中國全面圍堵，中國必須在一個不確定性的世界中謀求發展。未來中美有可能脫鈎，中國必須改變這種受制於美國的經濟從屬地位。

中國要落實經濟內循環，首要解決生產鏈最前端，填補高科技產品「短板」。經歷了美國封殺華為事件，這是急不容緩之事。事實上，中國除了芯片以外，不少生產材料仍受制於人，一個例子是碳纖維，碳纖用途廣泛，低至釣魚竿高至飛機，目前中國使用的高強度碳纖表要仍靠日本供給。

高科技、電商平台及市場推廣

正如芯片一樣，這不單是經濟問題，也是國家安全問題，未來必然是國家大力扶持對象。前日，國務院發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，符合條件的集成電路企業最多可享10年免徵所得稅，並支持符合條件的企業在境內外上市融資，加快境內上市審核流程。

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮

中國要在經濟內循環上成功，首要力爭在高科技領域奪得先機，不受制於人。因此，未來關鍵材料相關產業必然是中央扶持重點，將會迎來發展高峰期。

其次，經濟內循環能否順利，在於出口企業成功轉為內銷。國務院在6月22日發出了一份《支持出口轉內銷》的文件。在國家政策支持下，大批外銷產品回歸，龍頭的電商平台如淘寶、京東及拼多多將會首先受惠，電商平台迎來新一波的爆發，無論產品賣家賺錢與否，他們首先已得益。

再者，外貿企業生產的商品不少是為外國品牌生產，在質量上具有競爭力，生產能力也強，惟沒有本身品牌，不為國內民眾所認識。外銷產品企業強於生產，但欠銷售經營經驗，對電商運作新潮流如「直銷帶貨」等也不熟悉，怎樣建立品牌成為最大問題。

中國政府顧問：減少對外依賴 優先「內循環」提振內需

「辦好資本市場自己的事」   官催谷「內循環牛」？

在此形勢下，為回流的企業建立品牌、建立網上平台，作市場推廣將會有龐大需求。在這一方面，不少新一代年輕人更熟悉及有創意，對解決大學生就業也有幫助。

經濟內循環令國內整個投資、消費、生活方式都會發生變化，投資者可從中觀察新風向，發掘投資的新亮點。

本報記者：高青

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