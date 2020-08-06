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傳中國大型國有金融機構被要求「減薪」

經濟脈搏 20:58 2020/08/06

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中國經濟在疫情緩和復甦之際，外電報道，中央政府要求國有金融機構的員工共渡難關，適度減薪，為實體經濟復甦減負。據稱在某些情況下，薪酬平均降幅或達到30%。

有內媒引述文件顯示，金融企業並非簡單降薪，而是工資要考慮業績、考核目標完成情況、勞動生產率、人工成本投入產出率等多個因素。有股份行人員稱，今年增加薪酬與業績掛鉤的比例，由於今年業績難做，工資變相下降。

彭博社引述知情人士表示，財政部關於國有金融企業工資決定機制的實施細則的通知，已下發主權基金、政策性金融機構、大型國有銀行等機構，要求企業薪資要綜合考慮經濟效益等因素。

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知情人士稱，細則規定的計算方式，將導致這些企業整體薪酬下降。有關公式將一系列經營績效指標，與員工工資總額掛鉤。收益未達到政府預期的機構，將面臨更大幅減薪。各層級員工都將不同程度受到影響，以整體降低相關企業的平均薪酬水平。惟一名知情人士稱，有關機構仍被鼓勵總薪酬支出不變下，繼續招聘員工。

據透露，中投公司、國家開發銀行、工商銀行、中信集團等機構，都在上述文件影響之列。部分金融機構去年已收到減薪通知，但執行力度不一，部分機構較早已減薪，財政部近期督促機構跟進。報道指出，財政部、中投、中信集團、國開行均未立即回應；工商銀行不予置評。

薪酬加大與業績掛鉤 業績難做變相減薪

內地財聯社昨已引述傳聞稱，應政策要求，金融業將全體減薪，並直接點名某股份行將降薪20%。兩間國有大行人士明確表示未聽說。但有政策性銀行人士表示已確認降薪，財務部門申請的總工資減少了。

而據內地「21世紀經濟報道」，中信銀行母公司中信集團，上月已發文要求實現本年度開源增效50億元、節流降本100億元目標。

另一上市股份行人士表示，該分行今年變相降薪。但非直接下調，而是通過與業績掛鉤的方式調整，例如薪酬原來只有1/3和業績掛鉤，現在2/3和業績掛鉤，由今年業績難做，工資變相下降。

彭博社指出，這是繼監管部門要求商業銀行適度讓利後，又一護航實體經濟的重要舉措。但減薪可能會加速國有金融企業高級人才流失，據指中投公司的董事總經理和部門負責人每年收入通常是100萬元至200萬元，與華爾街相比是相形見絀。另減薪計劃或為在香港工作的國有銀行員工帶來新的打擊，因他們據悉近期被告知繳納薪金所得稅。

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責任編輯：林佩怡

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