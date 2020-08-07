  • 29°C
香港時間 : 2020807日 (五) 09:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？

國情動向 08:39 2020/08/07

分享：

在現今中美於各個領域幾乎全面交惡，而與此同時美台關係不斷升溫的背景下，華盛頓會不會與北京斷交，轉而與台北建交愈來愈成為一個懸念。

美國衞生部長阿扎（Alex Azar）確定下周日（9日）訪問台灣，為1979年中美建交以來，最高級別的華府內閣官員訪台。大陸鷹派代表人物、《環球時報》總編輯胡錫進譏諷道，「它要真有本事，真敢玩大的，它就斷然與台灣『建交』，與北京斷交好了，它敢嗎？」

中美陷低谷　美台關係卻不斷升溫

華盛頓會不會與北京斷交，轉而與台北建交？可以說，在數月以前的長達40年中美建交歲月裏，根本就不是一個問題。但在現今中美於各個領域幾乎全面交惡，而與此同時美台關係不斷升溫的背景下，愈來愈成為一個懸念。

無論是中方和美方都承認，當前的中美關係是雙方建交以來最惡劣的時期，甚至超過1989年。美國總統特朗普不止一次揚言，他可以斷絕與中國的一切關係。

尤其是美國上月22日突然下令中國72小時內關閉駐休斯敦總領事館，中國政府宣布反制，通知關閉其駐成都總領事館。特朗普警告，不排除關閉更多中國駐美國總領館。雙方外交戰一觸即發。

一段時間來，中美在南海、香港、新疆、華為、TikTok等問題上的角力，更把兩國關係帶向衝突的邊緣。而今年以來，美國與台灣密切互動︰如通過《台北法案》、持續對台售武、美軍戰機軍艦頻繁巡視台海等，則是一再觸碰北京「紅線」。

美國衞生部長聲言代表總統特朗普訪台，反映美台關係進一步升溫，也令台灣不少人認為美台建交不再是夢。

今次美國衞生部長再「突破禁區」，聲言代表總統特朗普訪台，與蔡英文總統會面，令美台關係進一步升溫。也令台灣不少人認為美台建交不再是夢。

盡管有人認為，以目前的中美關係及美台關係狀況看，美國與中國斷交，與台灣建交，並非不可能。而實際上，美方的所作所為，也正朝着這個方向邁進。

【中美角力】美衛生部長訪台行程曝光：代表特朗普見蔡英文

中國075型「奪島利器」海試 美報告：有利台海搶灘

【中美角力】特朗普遣部長訪台　只為甩身國內政治危機？

【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉

一旦越過底線　大陸豈會坐視不理

但問題是，如果真的發生中美斷交、美台建交，會有怎樣的後果呢？文前提到的胡錫進的言論無疑是在發出嚴重警告，此舉越過了大陸底線，北京一定不會坐視不理。

台灣方面多年來都有一種意見天真地認為，若美國直接和台灣建交，大陸頂多只能和美國斷交，不可能採取更激烈的反應。這是有先例的，如尼加拉瓜等國家，本來都和大陸有邦交，後來又宣布承認台灣，大陸隨即宣布與之斷交；但也僅只是斷交而已。北京不可能因此就去打台灣，因為台灣沒有做任何改變現狀的事，大陸動武「師出無名」。

當然，如果美台真的建交，北京不一定立即武力攻台。但外界忽略了，當年中美建交時，中美其實有個「交易」，即美國奉行「一個中國」政策。北京隨即宣布「和平統一」、「一國兩制」的對台方針。一旦美台建交，也就意味美國放棄一中政策。大致可以預期，大陸也會放棄「和平統一」的念想，轉而積極準備「武統」。

事實上，全國人大在2005年還通過了《反分裂國家法》。第8條規定︰「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

何謂「分裂出去的事實」、「重大事變」、「可能性完全喪失」，解釋權歸全國人大常委。從北京的立場看，美台建交的機會率可被視為符合以上的條件。所以，一旦美台建交，基本可以認定會將兩岸推到戰爭邊緣。

【中美角力】蓬佩奧「淨網」未提實質數據 對中美關係有何啟示？

【中美角力】美軍偵察機夜探廣東 距領海基線不足60海里

【中美角力】美國試射洲際彈道導彈 帶3彈頭「不尋常」

【中美角力】美下一波或封WeChat   華人惶恐與親友失聯

【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）

【中美角力】胡錫進倡增核武抗美　軍方批煽動敵對危害國安

【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）

本報記者：黃兆康

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

中美關係 兩岸關係 一國兩制 台北法案 台獨 外交 蔡英文 特朗普 台灣 台北

上一篇文章

【中美角力】中美軍機同日現身巴士海峽 兩國防長通話免局勢升溫

下一篇文章

【中美角力】蓬佩奧「淨網」未提實質數據 對中美關係有何啟示？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
【港區國安法】美媒揭習近平對港政策背後的智囊團
【港區國安法】美媒揭習近平對港政策背後的智囊團
【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯
【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯
【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國　觸及雲端等業務　
【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國　觸及雲端等業務　