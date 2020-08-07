美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？

▲ 在現今中美於各個領域幾乎全面交惡，而與此同時美台關係不斷升溫的背景下，華盛頓會不會與北京斷交，轉而與台北建交愈來愈成為一個懸念。

美國衞生部長阿扎（Alex Azar）確定下周日（9日）訪問台灣，為1979年中美建交以來，最高級別的華府內閣官員訪台。大陸鷹派代表人物、《環球時報》總編輯胡錫進譏諷道，「它要真有本事，真敢玩大的，它就斷然與台灣『建交』，與北京斷交好了，它敢嗎？」

中美陷低谷 美台關係卻不斷升溫

華盛頓會不會與北京斷交，轉而與台北建交？可以說，在數月以前的長達40年中美建交歲月裏，根本就不是一個問題。但在現今中美於各個領域幾乎全面交惡，而與此同時美台關係不斷升溫的背景下，愈來愈成為一個懸念。

無論是中方和美方都承認，當前的中美關係是雙方建交以來最惡劣的時期，甚至超過1989年。美國總統特朗普不止一次揚言，他可以斷絕與中國的一切關係。

尤其是美國上月22日突然下令中國72小時內關閉駐休斯敦總領事館，中國政府宣布反制，通知關閉其駐成都總領事館。特朗普警告，不排除關閉更多中國駐美國總領館。雙方外交戰一觸即發。

一段時間來，中美在南海、香港、新疆、華為、TikTok等問題上的角力，更把兩國關係帶向衝突的邊緣。而今年以來，美國與台灣密切互動︰如通過《台北法案》、持續對台售武、美軍戰機軍艦頻繁巡視台海等，則是一再觸碰北京「紅線」。

▲ 美國衞生部長聲言代表總統特朗普訪台，反映美台關係進一步升溫，也令台灣不少人認為美台建交不再是夢。

今次美國衞生部長再「突破禁區」，聲言代表總統特朗普訪台，與蔡英文總統會面，令美台關係進一步升溫。也令台灣不少人認為美台建交不再是夢。

盡管有人認為，以目前的中美關係及美台關係狀況看，美國與中國斷交，與台灣建交，並非不可能。而實際上，美方的所作所為，也正朝着這個方向邁進。

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一旦越過底線 大陸豈會坐視不理

但問題是，如果真的發生中美斷交、美台建交，會有怎樣的後果呢？文前提到的胡錫進的言論無疑是在發出嚴重警告，此舉越過了大陸底線，北京一定不會坐視不理。

台灣方面多年來都有一種意見天真地認為，若美國直接和台灣建交，大陸頂多只能和美國斷交，不可能採取更激烈的反應。這是有先例的，如尼加拉瓜等國家，本來都和大陸有邦交，後來又宣布承認台灣，大陸隨即宣布與之斷交；但也僅只是斷交而已。北京不可能因此就去打台灣，因為台灣沒有做任何改變現狀的事，大陸動武「師出無名」。

當然，如果美台真的建交，北京不一定立即武力攻台。但外界忽略了，當年中美建交時，中美其實有個「交易」，即美國奉行「一個中國」政策。北京隨即宣布「和平統一」、「一國兩制」的對台方針。一旦美台建交，也就意味美國放棄一中政策。大致可以預期，大陸也會放棄「和平統一」的念想，轉而積極準備「武統」。

事實上，全國人大在2005年還通過了《反分裂國家法》。第8條規定︰「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

何謂「分裂出去的事實」、「重大事變」、「可能性完全喪失」，解釋權歸全國人大常委。從北京的立場看，美台建交的機會率可被視為符合以上的條件。所以，一旦美台建交，基本可以認定會將兩岸推到戰爭邊緣。

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本報記者：黃兆康

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