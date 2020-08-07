中國大熊貓滯留加拿大 「無竹食」9月恐斷糧

中國與加拿大的關係自孟晚舟案愈趨緊張之際，一對受新冠疫情影響而要提前「回鄉」的中國大熊貓，情況亦非常緊張，加拿大亞伯達省最大城市卡加利（Calgary）動物園表示，提前將大熊貓送還北京的計劃出現變數，如今仍滯留卡加利，且正面臨新鮮竹子短缺的「糧食危機」。

卡加利動物園5月12日宣布，受新冠疫情影響，新鮮竹子供應鏈遭遇挑戰，中國租借給加拿大的大熊貓「大毛」和「二順」需要提前告別加拿大民眾、返回中國。

然而，將近3個月過後仍未成行，動物園擔憂危及熊貓健康。該動物園表示，目前尚未獲得這兩隻熊貓的跨國運輸許可，但由動物園採購自加拿大西海岸的卑詩省、供兩隻熊貓食用的新鮮竹子，供應預計只能持續到9月。

該動物園稱，對大熊貓而言，99%的食物是新鮮竹子，每隻成年大熊貓日均消耗約40公斤新鮮竹子。「如果不能把竹子送到熊貓這兒，就希望能把熊貓送到竹子那兒」。

據中加兩國政府協議，兩隻分別來自成都和重慶的大熊貓「大毛」和「二順」於2013年3月赴加拿大，原計劃旅居10年。大熊貓先在多倫多生活了5年，其間，「二順」借助人工授精技術於2015年10月13日生下龍鳳雙胞胎「加盼盼」和「加悅悅」，是首對在加拿大成功孕育出生的熊貓下一代。2018年3月，4隻大熊貓遷居卡加利。

今年1月中旬，滿4歲的「加盼盼」和「加悅悅」已按相關協議先行返回中國，以加入大熊貓繁育計劃。

中企買起加拿大北極金礦 杜魯多沉默惹在野黨抨擊

【港區國安法】加拿大據稱現不考慮制裁中國 專注增加港人移民措施

【華為5G】「五眼聯盟」成員國相繼禁用華為5G 加拿大會不會跟？

【中美角力】孟晚舟案曠日持久 澳洲前總理獻計突破僵局

責任編輯：馬佩君