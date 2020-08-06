【中美角力】中美軍機同日現身巴士海峽 兩國防長通話免局勢升溫

美軍海、空軍各式偵察機、電偵機近期頻繁抵近東南沿海進行偵察，繼1架E-8C偵察機昨晚（5日）經台灣南方進入南海上空偵察，美國今天（6日）再次派出RC-135偵察機、EP-3C反潛機穿越巴士海峽。

而綜合民間航跡追蹤網站紀錄，以及台灣傳媒報道，6日上午8時48分左右，解放軍機亦出海，進入台灣的西南空域防空識別區（ADIZ）3000公尺空域，台軍廣播驅離。

京促美加強海上風險管控

正值中美軍事較勁頻現，新華社晚上報道，國務委員兼國防部長魏鳳和，6日應約與美國國防部長埃斯珀通電話。雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換意見。

魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

報道並引述埃斯珀稱，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

事實上，上個月已先後有7架次E-8C前往廣東。分析認為，美軍頻繁出動戰略級偵察機飛近中國，是在升級戰場建設和進行實質的電子對抗。

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責任編輯：馬佩君

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