▲ 內蒙出現罕見鼠疫死亡病例 地方緊急戒備

內地再現鼠疫疫情。內蒙古包頭市官方周四（6日）發布，本月2日該市下轄的達茂旗接到一人因腸型鼠疫死亡的報告；周四起至年底，當地進入鼠疫防控三級預警期，反映包頭當前存在鼠疫傳播風險。據了解，鼠疫以腺鼠疫和肺鼠疫為主，腸型鼠疫相對少見。

中新網報道，包頭市衛健委網站6日發布「關於發布達茂旗鼠疫疫情三級預警的通告」，指2日包頭市接到報告，達茂旗（旗相等於縣行政區）石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村發生一宗死亡病例，判定患者為腸型鼠疫，死亡原因為循環系統衰竭。

這份通告同步發布鼠疫防控三級預警資訊，預警時間從6日持續到2020年底。內地鼠疫疫情一共分四級，從最低計依次為4級（一般）、3級（較大）、2級（重大）、1級（特別重大）。

達茂旗發布防控鼠疫三級預警

通告指出，已對此死亡病例的9名密切接觸者、26名密切接觸者的接觸人員，集中隔離醫學觀察，目前他們無發熱等異常，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

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死者居住地蘇吉新村已實行封鎖隔離，對死者住所及其周邊農戶居住場所每天進行全面消毒，並在蘇吉新村及周邊開展滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。目前蘇吉新村所有村民無發熱等異常，鼠疫核酸PCR檢測結果全部為陰性。

通告指出，當前包頭市存在鼠疫疫情傳播的風險，各旗縣區、各部門、各單位要切實強化對鼠疫防控工作的重視，各級醫療機構還要做好「鼠疫健康碼」審驗。

通告提醒，民眾要避免去疫區、疫點，若出現發熱、咳嗽等相關症狀時要及時到指定醫療機構就診；一旦出現發熱、咳嗽、淋巴結疼痛、咯血或出血等症狀時應及時就醫。外出旅遊時儘量減少和野生動物接觸，不私自捕獵、剝食、攜帶野生動物，同時避免被跳蚤叮咬。

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【知識庫：鼠疫多致命？】 國家衛健委於今年4月20日發布「2019年全國法定傳染病疫情概況」，數據顯示，內地去年鼠疫報告發病共5例，死亡1人。根據世界衛生組織2017年的統計數字，2010年到2015年間，全世界共有3248例鼠疫確診病例，584人死亡。 世界衛生組織說，現在抗生素治療鼠疫非常有效；採用預防措施也可以保護個人免受感染。如果診斷及時、及早治療，絶大多數鼠疫患者都可以治癒。 不過，理解鼠疫的致命性，還需要進一步了解它的分類。 鼠疫主要有兩種：腺鼠疫和肺鼠疫。 腺鼠疫通常通過以鼠為代表的嚙齒類動物身上的跳蚤叮咬傳染給人類。如不加治療，死亡率最高可達三分之二。腺鼠疫大約十分之一會發展成肺鼠疫，不迅速治療，死亡率更幾乎為百分之百。 和腺鼠疫不同之處在於，肺鼠疫可以通過飛沫傳播，比如患者近距離咳嗽。因此，肺鼠疫在人群中傳播的風險更大。 此外還有其他類型鼠疫，如如腸型、皮膚型、扁桃體型、眼型等的相應系統器官的症狀。其中腸型鼠疫通過食用受病菌污染食物引起。

責任編輯：鄧國強

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