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【中美角力】美擬向台灣出售4架頂尖無人偵察機  外交部堅決反對

國情動向 16:02 2020/08/07

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【中美角力】美擬向台灣出售4架頂尖無人偵察機  中美關係火澆油

路透社引述熟悉協商過程的6名美國消息人士指出，美國正在磋商出售至少4架大型先進無人偵察機給台灣事宜，這項軍售交易很可能會升高美國與中國的緊張關係。中國外交部對此表示堅決反對。

這種「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機的航程可達6000海里（1萬1100公里），遠超過台灣現役無人機隊的160海里（300公里）航程。

【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣

【中美角力】美防長盼年內訪華 惟堅持繼續對台軍售

消息人士指出，美國國務院已默許授權出售此款無人機給台灣，但目前未知美國官員是否批准出口加掛武器的無人機。

其中兩名消息人士表示，這項軍售必須獲美國國會議員批准，他們可能最快下個月就會收到正式通知。

4架「海上衛士」  折合約港幣46.5億元

其中一名消息人士說，台灣於今年初提出採購武裝無人機要求，美方上週提交有關這項交易的報價等資料。

若以先前交易案當參考，4架無人機，加上地面站、備件、訓練和支援費用，整筆交易總價值將約6億美元（折合約港幣46.5億元）。消息人士指出，合約可能包括未來可選擇採購更多架。

【中美角力】外交部：美對台軍售違反「一中」原則 促立即撤銷

【中美角力】美對台軍售因貿談延遲？台灣外交部：程序審查中

美國一直熱中於出售坦克和戰機給台灣，但出售這批先進無人機勢必會引人矚目，因為只有包括英國、意大利、澳洲、日本和韓國等少數親密盟邦，獲准採購這種最大型美製無人機。

美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc）製造的「海上衛士」無人機，機體能加掛武器，但只有在美國政府於合約中准許才行。

美國此前賣給法國無武裝的MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper），其後准許武裝它們。MQ-9死神無人機類似「海上衛士」無人機。

在北京，外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是817公報的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

他重申，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方維護自身主權和安全的決心堅定不移。中方敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守「一個中國」和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

責任編輯：鄧國強

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