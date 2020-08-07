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否認集體減薪 中國4大國營銀行齊派定心丸

經濟脈搏 09:32 2020/08/07

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中國經濟正努力擺脫疫情困擾之際，有指中央政府要求國營銀行和金融機構共渡時艱，集體減薪。中國4大國營銀行，中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行周五（7日）集體回應傳聞，否認目前有集體減薪安排，各156萬員工派出定心丸。

新華社報道，工商銀行表示，2019年，根據國務院部署，財政部推動實施了國有金融企業工資決定機制改革，按照市場化原則核定工資總額。工資總額與整體經營情況相掛鉤，履行公司治理程序後決策確定。截至目前，工行沒有統一降薪的安排。

農業銀行表示，農行2019年工資總額按照財政部國有金融企業工資決定機制改革政策核定，遵循市場化的基本方向及公司治理機制的相關要求，與農行經濟效益同步增長。今年目前沒有降薪的計劃和安排。

傳中國大型國有金融機構被要求「減薪」

中國銀行表示，2019年，根據國務院工作部署，財政部推動實施了國有金融企業工資決定機制改革，按照市場化的原則核定企業工資總額。中行按照改革後的政策規定，通過公司治理程序確定工資費用，職工工資與企業效益實現同步增長。目前，中行工資費用預算中尚無降薪安排。

建設銀行表示，建行工資總額按照財政部製定的國有金融企業工資決定機制核定，遵循市場化基本原則和公司治理要求，2019年工資增長與利潤增長保持匹配。 2020年以來，新冠肺炎疫情對全球和中國經濟造成巨大衝擊，建行積極支持做好「六穩」「六保」工作，加大向實體經濟讓利力度，與企業共克時艱、共生共榮。目前沒有降薪的計劃安排。

【內循環經濟】內循環啟動 三大商機先行

較早前，彭博社引述消息人士指，中國財政部向大型銀行、金融機構、主權基金等下發通知，要求企業綜合考慮經濟效益等因素，來調整員工薪酬；以當局公佈細則規定計算的話，意味薪酬集體下降。消息稱，中投公司、國家開發銀行、中信集團等機構，都在影響之列。

內地傳媒近日亦傳出金融機構集體減薪消息，其中更有點名中信證券會減薪20%。《中國基金報》則報道，中信銀行總行人士稱，目前並未接到降薪20%的正式通知，但今年以來工資出現明顯下調，住房補貼、旅遊費等福利也都取消發放。中信銀行母公司中信集團，上月發文要求實現本年度開源增效50億元、節流降本100億元目標。

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責任編輯：連兆鋒

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