【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易

中美科技戰升級，美國總統特朗普周四（6日）頒布行政命令，45天後禁止美國居民與中國短片平台抖音海外版TikTok或其母公司字節跳動，進行任何交易。

特朗普在命令中說，該App或可用於有利中國共產黨的虛假信息宣傳活動。通過TikTok的數據收集或能讓中共可以訪問美國人的個人和專有信息，或令中國能夠跟蹤聯邦僱員和承包商的位置，建立個人信息檔案，以進行勒索及公司間諜活動。

另外，外電報道，特朗普亦簽署行政令「解決微信所構成的威脅」，在行政令簽署後45天起禁止一切與騰訊旗下的微信有關的交易。白宮表示，美國「必須積極採取針對微信所有權人的行動，以保護我們的國家安全」。

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撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？

特朗普早前威脅封禁TikTok，公司目前面臨9月15日的最後期限，要不將其美國業務出售給微軟，要不將面臨徹底被禁。另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已宣布擴大「乾淨網絡（Clean Network）」，包括從美國網絡中清除「不可信」的中國應用程式（Apps），如TikTok、WeChat等。此外，美國參議院周四一致通過一項議案，禁止聯邦僱員在政府提供的設備上使用TikTok。

責任編輯：林佩怡

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