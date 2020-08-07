美國「切香腸」推5涉台灣法案 鋪路歷來最高官訪台

▲ 【中美角力】美國「切香腸」挑戰北京底線 2年通過5涉台灣法案

中美關係冰封，華盛頓與台北關係卻持續升溫。美國特朗普政府準備派出衛生部長阿扎（Alex Azar），周日（9日）官方訪問台灣，會是中美1979年建交以來，華盛頓與台北最高級別官方訪問，挑戰北京「一個中國」底線。內地《環球時報》總編輯胡錫進形容，美台「猥瑣切香腸」，小步推動關係逐漸升級挑釁北京。事實上，單計過去2年美國就通過了至少5部涉及台灣法案，令中美關係雪上加霜。

《台北法案》（TAIPEI Act）

全稱「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），旨在要求華府各部門協助「鞏固台灣邦交、參與國際組織，並加強美台雙邊關係」。法案去年通過，今年3月生效。

《2020年國防授權法》（National Defense Authorization Act 2020）

這是美國國會每年就美國國防預算撥款法案，去年底通過最新一份法案加入條文，要求美國國家情報總監、國防部長分別在年初台灣大選後45天，以及180天內向國會提交報告，「關注北京對台灣大選的干預」。

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《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）

要求美國對台軍售常態化。法案去年獲美國眾議院通過，但參議院至今仍未處理。

《亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act）

法案定出美國印太戰略願景，要求強化美國區內領導地位，並要求美國總統定期向台灣軍售，以及按照《台灣旅行法》派出高級官員訪台。法案2018年通過，同年生效。

美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？

《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）

列明美國「所有層級」官員都能以官方訪問台灣，與台官員會面，同時接受台灣官員以「體面」形式訪美，與華府官員會面。法案2018年通過，同年生效。

今次美國衛生部長阿扎台灣之行，會是台灣旅行法生效以來，首次有美國內閣官員訪台。阿扎衛生部長身份，使今次訪問級別，比2014年奧巴馬任內環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）訪台，以及2000年克林頓任內運輸部長斯萊特（Rodney Slater）訪台都高。

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北京認為 美國沒有履行中美三個聯合公報承諾

華盛頓在與北京「中美三個聯合公報」，包括1972年《上海公報》、1979年《中美建交公報》、1982年《八一七公報》中承認一個中國原則、台灣是中國一部分，而中華人民共和國政是中國唯一合法政府。美國又承諾逐步減少並最終停止對台售武。北京認為，美國一直到沒有切實履行承諾，反而不斷挑戰一個中國原則。

胡錫進認為，特朗普打台灣牌製造中美緊張來爭取選票，但同時也有戴頭盔的一面，因為事情一旦做過頭，中美關係會有失控危險，反會打擊特朗普選情，因此美台只能以「切香腸」形式小步走。胡錫進斷言：「美方一邊挑釁著，一邊有它慫的一面。它要真有本事，真敢玩大的，它就斷然與台灣建交，與北京斷交好了，它敢嗎？」

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責任編輯：連兆鋒