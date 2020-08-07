【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩

中美科技、軍事角力持續升溫，內地《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文批評美國的「淨網行動」，將加劇對抗；而中美兩國的矛盾點已經很多，熱戰的風險將增加。他又在微博表示，談論中美誰打得過誰，提到若在中國近海「誰更厲害不好說」，警告美國離中國的核心利益遠一點，別真的捅台灣問題馬蜂窩。

美國國務卿蓬佩奧近日宣布擴大「乾淨網絡」（Clean Network）計劃。胡錫進在Twitter上表示，要是沒有跨境商品，軍隊就會出現。他指，淨網行動將扼殺中美合作，並分裂互聯網，勢必加劇對抗。他認為，中美之間已有很多矛盾點，熱戰的風險將上升。

他亦在微博談論「萬一中美發生軍事衝突，誰打得過誰？」他稱，論整體軍事實力，肯定是美國更厲害，但「如果到了中國近海，中國的海上力量加上岸上攻擊力量，與美國的海上力量較量，誰更厲害，這就不好說了。沒試過，就有不確定性。」

他續稱，如果涉及到中國的核心利益，比如台灣，在美國慫恿下破了底線，導致軍事攤牌，屆時是軍事實力加上道義再加上戰鬥意志的綜合比拼了，「那麼大家覺得一旦在中國近海開戰，誰更厲害呢？」

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美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？

所以啊，得請美國離中國的核心利益遠一點，少來中國的海岸邊上玩火，別真的捅台灣問題馬蜂窩，別在南海上玩過頭。如果特朗普政府只是想製造點中美緊張氣氛幫助他競選連任，而沒有真正做好軍事攤牌的準備，那麼未來幾個月就請悠著點，任何事，見好就收。

中國不想打仗 但會準備還擊

胡錫進強調，中國肯定不想打仗，但相信會把還擊第一槍的第二槍充分準備好，重申在核心利益上，中國不會後退。他稱，最好是中國和有關各方相互尊重對方的核心利益，如果雙方核心利益重疊，就要非常謹慎地管控好糾紛，不要放任問題的發酵、失控。

值得注意，中美防長昨日通電話，國務委員兼國防部長魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

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新華社報道稱，埃斯珀說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。據美方聲明，埃斯珀亦提到對中國在台灣、南海附近破壞穩定表示關注。

責任編輯：林佩怡

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