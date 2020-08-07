【中國經濟】黃奇帆談開放：以超大規模市場的吸引力反制「脫鉤論」

中美緊張關係持續升高，外資撤華論、中美脫鉤論之說再次引人關注。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，搞單邊主義和逆全球化是開歷史倒車，注定不會成功，中國要以高水平開放反制「逆全球化」，以改善營商環境反制「撤資論」，以超大規模市場的吸引力，反制「脫鉤論」。

中國市場投資風險最小 利於吸引資金

據內地新京報，黃奇帆在一場峰會上作出上述表示。

他還提到，因為新冠肺炎疫情，世界經濟陷入衰退。對此，正確的做法應該是繼續高舉全球化大旗，更合理地发揮市場對資源的優化配置作用，更好地形成全球各地、各國、企業之間的分工配置，維護國際良性大循環。

在對外開放方面，黃奇帆認為，要進一步開放投資領域，持續放寬服務業市場準入。

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他說，從全球來看，中國市場目前疫情控制得最好，也是投資風險最小的地方，中國進一步擴大開放，這些資金背後的產業資本必將紛至沓來，不僅國內的部分外資轉移產業的計劃、撤離中國的計劃將被打消，還將大幅度地增加外資到中國的投資，幫中國迅速完成補鏈、擴鏈、強鏈的目標。

改善營商環境 利於與國際化企業聯繫



關於營商環境的改善，黃奇帆說，近幾年根據世界銀行的標準，中國在營商環境改善方面取得了顯著進步。在新形勢下，更要在現有基礎上繼續深化改革，將營商環境建設繼續推向深入。只要實現營商環境的國際化、法制化和便利化，中國跟國際化企業之間的聯系只會加強、不會減少。

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此前，中央政治局會議中也提到，要更大力度推進改革開放，用深化改革的辦法優化營商環境；要提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，更加注重補短板和鍛長板。

責任編輯：尹航