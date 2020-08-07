  • 32°C
香港時間 : 2020807日 (五) 12:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】黃奇帆談開放：以超大規模市場的吸引力反制「脫鉤論」

經濟脈搏 11:58 2020/08/07

分享：

中美緊張關係持續升高，外資撤華論、中美脫鉤論之說再次引人關注。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，搞單邊主義和逆全球化是開歷史倒車，注定不會成功，中國要以高水平開放反制「逆全球化」，以改善營商環境反制「撤資論」，以超大規模市場的吸引力，反制「脫鉤論」。

中國市場投資風險最小 利於吸引資金

據內地新京報，黃奇帆在一場峰會上作出上述表示。

他還提到，因為新冠肺炎疫情，世界經濟陷入衰退。對此，正確的做法應該是繼續高舉全球化大旗，更合理地发揮市場對資源的優化配置作用，更好地形成全球各地、各國、企業之間的分工配置，維護國際良性大循環。

在對外開放方面，黃奇帆認為，要進一步開放投資領域，持續放寬服務業市場準入。

【中國經濟】中國7月美元計出口增7.2%勝預期 進口轉降1.4%

【中國經濟】財新中國7月製造業PMI升至52.8 創九年半高

【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？

他說，從全球來看，中國市場目前疫情控制得最好，也是投資風險最小的地方，中國進一步擴大開放，這些資金背後的產業資本必將紛至沓來，不僅國內的部分外資轉移產業的計劃、撤離中國的計劃將被打消，還將大幅度地增加外資到中國的投資，幫中國迅速完成補鏈、擴鏈、強鏈的目標。

改善營商環境 利於與國際化企業聯繫
    
關於營商環境的改善，黃奇帆說，近幾年根據世界銀行的標準，中國在營商環境改善方面取得了顯著進步。在新形勢下，更要在現有基礎上繼續深化改革，將營商環境建設繼續推向深入。只要實現營商環境的國際化、法制化和便利化，中國跟國際化企業之間的聯系只會加強、不會減少。

五中全會定於10月召開 研究十四五規劃及2035年遠景目標

亞投行年會致辭 習近平：中國支持多邊主義 以開放合作精神同各國共謀發展

此前，中央政治局會議中也提到，要更大力度推進改革開放，用深化改革的辦法優化營商環境；要提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，更加注重補短板和鍛長板。

責任編輯：尹航

相關文章

否認集體減薪 中國4大國營銀行齊派定心丸
今日
否認集體減薪 中國4大國營銀行齊派定心丸
【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易
今日
【中美角力】特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易
美國「切香腸」推5涉台灣法案 鋪路歷來最高官訪台
今日
美國「切香腸」推5涉台灣法案 鋪路歷來最高官訪台
【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩
今日
【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 外資 中共中央政治局 銀行 經濟 中國市場 全球化 政治

下一篇文章

【中國經濟】中國7月美元計出口增7.2%勝預期 進口轉降1.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【大灣區】深圳50行動爭建全球金融「雙子星」 提與香港合作
【大灣區】深圳50行動爭建全球金融「雙子星」 提與香港合作
【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行
【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行
傳中國大型國有金融機構被要求「減薪」
傳中國大型國有金融機構被要求「減薪」
缺中國原料美造不出止痛藥　凸顯中美脫鉤非易事
缺中國原料美造不出止痛藥　凸顯中美脫鉤非易事