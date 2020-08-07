  • 32°C
香港時間 : 2020807日 (五) 12:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美衛生部長將訪台 中國敏感時刻宣布舟山海域實彈射擊訓練

國情動向 12:28 2020/08/07

分享：

中美博弈下，台海局勢升溫。美國衛生部長即將訪台，在此敏感時刻，中國官方公布下周在浙江舟山黃大洋海域實彈射擊訓練。

據中國海事局網站，舟山海事局昨（6日）發布航行通告，指下周二至四（11至13日）每日上午6時至12時，舟山海區黃大洋海域有實彈射擊訓練，期間有關海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。現場有船艇警戒。

另外，舟山海區岱山水道北面海域，本月16日至17日每日上午6時至12時，亦有實彈射擊訓練。

值得注意，美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）將於９日起訪台，而解放軍將在舟山海域實彈射擊訓練，引人關注。

【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉

美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？

事實上，中美軍事較量日益升級。美軍機近期頻繁抵近中國東南沿海偵察，美國昨派出RC-135偵察機、EP-3C反潛機穿越巴士海峽。另解放軍機同日亦出海，進入台灣的西南空域，台軍廣播驅離。

中國國務委員兼國防部長魏鳳和，昨與美國國防部長埃斯珀通電話，魏鳳和促美停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動。埃斯珀稱，兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。他亦提到對中國在台灣、南海附近破壞穩定表示關注。

【中美角力】美擬向台灣出售4架頂尖無人偵察機  中美關係火澆油

【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩

【中美角力】中美軍機同日現身巴士海峽 兩國防長通話免局勢升溫

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉
2020/08/05
【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉
美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？
今日
美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？
【中美角力】美擬向台灣出售4架頂尖無人偵察機 中美關係火澆油
今日
【中美角力】美擬向台灣出售4架頂尖無人偵察機 中美關係火澆油
【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩
今日
【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩
【中美角力】中美軍機同日現身巴士海峽 兩國防長通話免局勢升溫
今日
【中美角力】中美軍機同日現身巴士海峽 兩國防長通話免局勢升溫
政治 中美關係 國防 軍事 兩岸關係 解放軍 台灣 中國 巴士海峽 南中國海

下一篇文章

【中美角力】胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯
【中美角力】美下一波或封WeChat 華人惶恐與親友失聯
【港區國安法】美媒揭習近平對港政策背後的智囊團
【港區國安法】美媒揭習近平對港政策背後的智囊團
【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國　觸及雲端等業務　
【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國　觸及雲端等業務　
「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高