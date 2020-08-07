【中美角力】美衛生部長將訪台 中國敏感時刻宣布舟山海域實彈射擊訓練

中美博弈下，台海局勢升溫。美國衛生部長即將訪台，在此敏感時刻，中國官方公布下周在浙江舟山黃大洋海域實彈射擊訓練。

據中國海事局網站，舟山海事局昨（6日）發布航行通告，指下周二至四（11至13日）每日上午6時至12時，舟山海區黃大洋海域有實彈射擊訓練，期間有關海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。現場有船艇警戒。

另外，舟山海區岱山水道北面海域，本月16日至17日每日上午6時至12時，亦有實彈射擊訓練。

值得注意，美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）將於９日起訪台，而解放軍將在舟山海域實彈射擊訓練，引人關注。

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事實上，中美軍事較量日益升級。美軍機近期頻繁抵近中國東南沿海偵察，美國昨派出RC-135偵察機、EP-3C反潛機穿越巴士海峽。另解放軍機同日亦出海，進入台灣的西南空域，台軍廣播驅離。

中國國務委員兼國防部長魏鳳和，昨與美國國防部長埃斯珀通電話，魏鳳和促美停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動。埃斯珀稱，兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。他亦提到對中國在台灣、南海附近破壞穩定表示關注。

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責任編輯：林佩怡

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