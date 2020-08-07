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【中美角力】台灣3年失7友邦 美國高官訪台止血？

國情動向 13:08 2020/08/07

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【中美角力】台灣3年失7友邦 美國高官訪台止血？

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）準備周日（9日）訪問台灣，會是中美1979年建交以來，華盛頓與台北最高級別官方訪問。美國總統特朗普當選以來大打台灣牌遏制北京，惟中方也加強外交攻勢，3年內成功爭取7個國家與台斷交，使台灣友邦目前只剩15個。美國擴大與台灣官方接觸，或有一定程式上穩住這15國意味，惟北京予以反制亦很可能加倍發功，嘗試將台邦友邦「歸零」。

特朗普2016年11月當選美國總統後，尚未上任即打起台灣牌，與台灣蔡英文通電話直接對話。特朗普其後據報更咨詢幕僚，能否放棄美國「一個中國」政策。美國國會近兩年更通過多部涉台法案，包括《台灣旅行法》，規定美國任何層級官員都能以官方身份訪問台灣。

美國「切香腸」推5涉台灣法案 鋪路歷來最高官訪台

然而，蔡英文上任和特朗普當選以來，也是台灣對外關係「大出血」時期；台灣在3年之內失去了多達7個友邦，台灣媒體亦以「外交雪崩」來形容這個局面。台灣期間更不只一次，在1個月內接連失去2個友邦，而最近的2個是去年9月與台斷交的基里巴斯，以及所羅門群島。

友邦 位置 與台斷交日期
所羅門群島
Solomon Islands		 南太平洋 2019年9月
基里巴斯
Kiribati		 南太平洋 2019年9月
薩爾瓦多
El Salvador		 中美洲 2018年8月
布基納法索
Burkina Faso		 西非 2018年5月
多米尼加共和國
Dominican Republic		 加勒比海 2018年5月
巴拿馬
Panama		 中美洲 2017年6月
聖多美和普林西比
São Tomé and Príncipe		 中非西岸島國 2016年12月

美衛生部長將訪台 中國舟山海域實彈射擊訓練

胡錫進稱中美熱戰風險增 促美別捅台灣問題馬蜂窩

蔡英文上任至今台灣喪失友邦程度，比陳水扁當政8年間「增9個減3個」，淨失6友邦還要嚴重。台灣目前亦只剩下15個友邦，其中部分例如梵蒂岡等等，近年與北京關係明顯升溫，與台斷交也許只是時間問題。

台灣友邦只剩15個
友邦 建交年份
南太平洋
馬紹爾群島
Marshall Islands		 1998
瑙魯
Nauru		 1980-2002,
2005
帕勞
Palau		 1999
圖瓦盧
Tuvalu		 1979
歐洲
梵蒂岡
Vatican		 1942
非洲
史瓦帝尼Eswatini
（前稱斯威士蘭Swaziland）		 1968
中美洲與加勒比海
伯利茲
Belize		 1989
危地馬拉
Guatemala		 1933
海地
Haiti		 1956
洪都拉斯
Honduras		 1941
尼加拉瓜
Nicaragua		 1962-1985,
1990
巴拉圭
Paraguay		 1957
聖基茨和尼維斯
Saint Kitts and Nevis		 1983
聖盧西亞
Saint Lucia		 1984-1997,
2007
聖文森特和格林納丁斯
Saint Vincent and the Grenadines		 1981

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責任編輯：連兆鋒

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