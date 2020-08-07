【中美角力】台灣3年失7友邦 美國高官訪台止血？

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封殺華為言猶在耳 英國對TikTok開綠燈有玄機
美國衛生部長阿扎（Alex Azar）準備周日（9日）訪問台灣，會是中美1979年建交以來，華盛頓與台北最高級別官方訪問。美國總統特朗普當選以來大打台灣牌遏制北京，惟中方也加強外交攻勢，3年內成功爭取7個國家與台斷交，使台灣友邦目前只剩15個。美國擴大與台灣官方接觸，或有一定程式上穩住這15國意味，惟北京予以反制亦很可能加倍發功，嘗試將台邦友邦「歸零」。
特朗普2016年11月當選美國總統後，尚未上任即打起台灣牌，與台灣蔡英文通電話直接對話。特朗普其後據報更咨詢幕僚，能否放棄美國「一個中國」政策。美國國會近兩年更通過多部涉台法案，包括《台灣旅行法》，規定美國任何層級官員都能以官方身份訪問台灣。
然而，蔡英文上任和特朗普當選以來，也是台灣對外關係「大出血」時期；台灣在3年之內失去了多達7個友邦，台灣媒體亦以「外交雪崩」來形容這個局面。台灣期間更不只一次，在1個月內接連失去2個友邦，而最近的2個是去年9月與台斷交的基里巴斯，以及所羅門群島。
|友邦
|位置
|與台斷交日期
|所羅門群島
Solomon Islands
|南太平洋
|2019年9月
|基里巴斯
Kiribati
|南太平洋
|2019年9月
|薩爾瓦多
El Salvador
|中美洲
|2018年8月
|布基納法索
Burkina Faso
|西非
|2018年5月
|多米尼加共和國
Dominican Republic
|加勒比海
|2018年5月
|巴拿馬
Panama
|中美洲
|2017年6月
|聖多美和普林西比
São Tomé and Príncipe
|中非西岸島國
|2016年12月
蔡英文上任至今台灣喪失友邦程度，比陳水扁當政8年間「增9個減3個」，淨失6友邦還要嚴重。台灣目前亦只剩下15個友邦，其中部分例如梵蒂岡等等，近年與北京關係明顯升溫，與台斷交也許只是時間問題。
|台灣友邦只剩15個
|友邦
|建交年份
|南太平洋
|馬紹爾群島
Marshall Islands
|1998
|瑙魯
Nauru
|1980-2002,
2005
|帕勞
Palau
|1999
|圖瓦盧
Tuvalu
|1979
|歐洲
|梵蒂岡
Vatican
|1942
|非洲
|史瓦帝尼Eswatini
（前稱斯威士蘭Swaziland）
|1968
|中美洲與加勒比海
|伯利茲
Belize
|1989
|危地馬拉
Guatemala
|1933
|海地
Haiti
|1956
|洪都拉斯
Honduras
|1941
|尼加拉瓜
Nicaragua
|1962-1985,
1990
|巴拉圭
Paraguay
|1957
|聖基茨和尼維斯
Saint Kitts and Nevis
|1983
|聖盧西亞
Saint Lucia
|1984-1997,
2007
|聖文森特和格林納丁斯
Saint Vincent and the Grenadines
|1981
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責任編輯：連兆鋒