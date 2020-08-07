人行稱要警惕全球低利率 三季度料難見降準降息

人民銀行最新發布二季度貨幣政策執行報告，強調要有效發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策的「直達性」，這再次確認下半年政策將回歸常態化。同時提示全球低利率具負面作用，稱中國要珍惜政策空間，三季度料難見降準和政策利率降息。

分析師們並指出，在國際新冠疫情仍未受控、地緣政治環境緊張以及中國經濟復甦道路中依舊存在一些不穩定因素的情況下，貨幣政策亦暫無進一步收緊可能。

下半年貨幣政策將回歸常態化

人行周四晚發布二季度貨幣政策執行報告稱，下半年中國經濟增速有望有望回到潛在增長水平，物價漲幅總體下行，不存在長期通脹或通縮的基礎。下一階段，穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長。

對貨幣政策表述中，較一季度刪掉了「逆週期調節」，人行對流動性態度有所偏緊。

在融資和信貸投放方面，貨幣政策表述也有所偏緊。從一季度的「保持M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配並略高」變為「合理增長」，「促進貸款投放與市場主體實際資金需求相匹配」。分析指，這意味人行在信用供給層面的政策力度將大幅減弱，下半年信用擴張將完全依賴實體融資需求。

強調結構性政策工具 提高直達性

此外，人行以專欄強調了結構性政策工具，認為如果貨幣政策只注意總量，會造成更大的結構扭曲，結構性政策有利於提高資金效率。當前結構性貨幣政策主要體現在：「三檔兩優」的準備金框架、再貸款再貼現政策、直達實體的貨幣政策工具，並表示將進一步發揮這類工具精準滴灌的作用、提高政策的直達性。

人行首次提出要協調好本外幣政策，處理好內外經濟平衡，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

責任編輯：蒯宇澄

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