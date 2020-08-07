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【中美角力】微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易

國情動向 13:36 2020/08/07

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中美科技角力升溫，美國總統特朗普簽署行政令「解決微信所構成的威脅」，在行政令簽署後45天起禁止一切與騰訊旗下的微信有關的交易。禁令影響的不只是身在美國、以微信與國內親友聯繫的華人，更會影響到跨境貿易。據外媒報道，在中國，電郵的普及度不如美國，微信實際上起到企業間溝通的作用。

下載App或受影響

繼美國國務卿蓬佩奧促下架不可信的中國App，並點名微信是「重大威脅」後，特朗普周四簽署行政命令，45天後禁止與微信進行任何交易。

彭博引述一位不願具名的知情人士說，面臨處罰的交易可能包括購買App上的廣告服務，以及達成在App商店中提供微信下載服務的協議。該人士說，單純下載App可能會受到影響，因為這涉及接受服務條款，其中包括用戶與App開發方之間的知識產權協議。

美企也用微信 服務中國消費者

微信已經發展成為一種通用的應用程序，使人們可以將其用於支付，電子商務等。該應用程序是全球最受歡迎的應用程序之一，擁有超過10億用戶。例如，星巴克（Starbucks Corp.）等美國公司，也會在中國開設微信官方帳號和小程序，消費者可以直接在微信小程序內點單。

蘋果公司（AAPL）也開設了微信官方帳號，中國消費者可在微信內挑選產品和尋求零售店和保修等服務。

美企在中國市場的發展離不開微信，跨境業務更與微信息息相關。

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儘管微信作為一種消費者消息傳遞工具在美國並不流行，但中國的電子郵件和短信普及程度不如美國，而且其他消息應用程序如Whatsapp在中國被封鎖，Gmail也同樣需要「翻牆」才可使用，微信實際上是由企業用來代替電子郵件和短信。如果沒有微信，就更難與海外合作夥伴溝通。

報道舉例稱，在美國禁止微信可能會影響到從醫療口罩和iPhone的生產到律師和銀行家簽署合同的各個方面。美國一個智庫的專家表示，禁止微信實際上會切斷中美之間的交流。

責任編輯：尹航

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