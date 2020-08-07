  • 34°C
香港時間 : 2020807日 (五) 15:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國7月出口創年內新高但進口略遜 後續復甦仍有逆風

經濟脈搏 14:02 2020/08/07

分享：

海關總署周五公布，以美元計價7月出口按年增速7.2%創年內新高，進口則下降1.4%；分析認為，中國外貿最糟糕時刻已過，但全球疫情形勢仍嚴峻，加上中美緊張關係升級，後續復甦過程仍面臨逆風。

7月主要數據：

美元計價出口按年增長7.2%(路透調查中值為-0.2%)

美元計價進口按年下降1.4%(路透調查中值為1%)

貿易順差623.3億美元(路透調查中值為順差420億美元)

人民幣計價出口按年增長10.4%，進口增長1.6%

1至7月人民幣計價出口下降0.9%，進口下降2.6%

海通證券宏觀團隊姜超、李金柳指出，海外經濟解封，外需韌性延續。 7月外需表現延續了6月的特徵：口罩等防疫物資出口增速繼續高位略降，7月紡織品+塑料製品+醫療器械三大項合計按年增速61.7%，而解封背景下，其他品類如手機、自動數據處理設備、服裝、家具等出口繼續改善，支持外需韌性。

料下半年中國外貿改善步伐緩慢 

光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，中國外貿最糟糕時刻已過，但後續復甦過程仍面臨逆風。全球需求修復進程緩慢對中國外需的拖累，主要是目前嚴峻的疫情形勢繼續對全球需求構成嚴重抑制，在疫苗研發並大規模投入使用之前恐難看到消費、投資活動加快，要關注這一過程中全球產業鏈、供應鏈受衝擊程度加深，近期海外不乏百年老店倒閉，預示疫情對全球經濟衝擊正在深化。

他指預計，下半年中國外貿整體較較上半年小幅上台階，但改善步伐緩慢。出口阻力主要來自全球嚴峻疫情防控形勢與外部需求收縮，單邊與貿易保護主義，地緣局勢緊張及市場波動。

進口則有望進一步改善。主要是中國疫情防控形勢向好，國內支持政策落地見效等，內需複蘇擴張步伐有望進一步加快，疊加海外需求回暖，均有助於帶動中國進口改善。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，中美之間摩擦升級、鬥爭的長期化大背景下，國內提出「雙循環」戰略新格局也是應對外部環境變化的一個必要手段，未來進出口肯定還是雙循環的重要組成部分，但更多可能還要依賴國內這個大市場，把內需提振起來。另外在海外卡脖子領域提高創新、保證產業鏈的保障能力，這樣才能保證這個「雙循環」能夠循環起來。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

責任編輯：蒯宇澄

相關文章

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知
2020/08/01
習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知
【中國經濟】黃奇帆談開放：以超大規模市場的吸引力反制「脫鉤論」
今日
【中國經濟】黃奇帆談開放：以超大規模市場的吸引力反制「脫鉤論」
【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行
2020/08/06
【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行
【中國經濟】中國7月美元計出口增7.2%勝預期 進口轉降1.4%
今日
【中國經濟】中國7月美元計出口增7.2%勝預期 進口轉降1.4%
中國市場 貿易 疫情 經濟 進出口 人民幣 美元 中國

下一篇文章

人行稱要警惕全球低利率 三季度料難見降準降息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行
【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行
傳中國大型國有金融機構被要求「減薪」
傳中國大型國有金融機構被要求「減薪」
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【大灣區】深圳50行動爭建全球金融「雙子星」 提與香港合作
【大灣區】深圳50行動爭建全球金融「雙子星」 提與香港合作
缺中國原料美造不出止痛藥　凸顯中美脫鉤非易事
缺中國原料美造不出止痛藥　凸顯中美脫鉤非易事
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單
美即將對中國軟件採取行動 BBC列可能被封殺App名單