中國7月出口創年內新高但進口略遜 後續復甦仍有逆風

海關總署周五公布，以美元計價7月出口按年增速7.2%創年內新高，進口則下降1.4%；分析認為，中國外貿最糟糕時刻已過，但全球疫情形勢仍嚴峻，加上中美緊張關係升級，後續復甦過程仍面臨逆風。

7月主要數據：

美元計價出口按年增長7.2%(路透調查中值為-0.2%) 美元計價進口按年下降1.4%(路透調查中值為1%) 貿易順差623.3億美元(路透調查中值為順差420億美元) 人民幣計價出口按年增長10.4%，進口增長1.6% 1至7月人民幣計價出口下降0.9%，進口下降2.6%

海通證券宏觀團隊姜超、李金柳指出，海外經濟解封，外需韌性延續。 7月外需表現延續了6月的特徵：口罩等防疫物資出口增速繼續高位略降，7月紡織品+塑料製品+醫療器械三大項合計按年增速61.7%，而解封背景下，其他品類如手機、自動數據處理設備、服裝、家具等出口繼續改善，支持外需韌性。

料下半年中國外貿改善步伐緩慢

光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，中國外貿最糟糕時刻已過，但後續復甦過程仍面臨逆風。全球需求修復進程緩慢對中國外需的拖累，主要是目前嚴峻的疫情形勢繼續對全球需求構成嚴重抑制，在疫苗研發並大規模投入使用之前恐難看到消費、投資活動加快，要關注這一過程中全球產業鏈、供應鏈受衝擊程度加深，近期海外不乏百年老店倒閉，預示疫情對全球經濟衝擊正在深化。

他指預計，下半年中國外貿整體較較上半年小幅上台階，但改善步伐緩慢。出口阻力主要來自全球嚴峻疫情防控形勢與外部需求收縮，單邊與貿易保護主義，地緣局勢緊張及市場波動。

進口則有望進一步改善。主要是中國疫情防控形勢向好，國內支持政策落地見效等，內需複蘇擴張步伐有望進一步加快，疊加海外需求回暖，均有助於帶動中國進口改善。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，中美之間摩擦升級、鬥爭的長期化大背景下，國內提出「雙循環」戰略新格局也是應對外部環境變化的一個必要手段，未來進出口肯定還是雙循環的重要組成部分，但更多可能還要依賴國內這個大市場，把內需提振起來。另外在海外卡脖子領域提高創新、保證產業鏈的保障能力，這樣才能保證這個「雙循環」能夠循環起來。

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責任編輯：蒯宇澄