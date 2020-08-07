【中美角力】中美防長通話個半鐘 官媒：釋積極信號 不能軍事衝突

中美關係惡化、軍事較量持續升級之際，中美防長昨日（6日）通話，據透露雙方談了1個半小時，內地《環球時報》稱通話釋放了積極信號，表達出兩國都有溝通的意願，不能發生軍事衝突、武裝對抗。

國務委員兼國防部長魏鳳和，昨與美國國防部長埃斯珀通電話。據中美官方信息，雙方在南海、台灣及疫情方面各說各話，魏鳳和重申中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。埃斯珀則要求中國提高疫情問題上的透明度，對中國在台灣與南海附近破壞穩定表示關切，促中國遵守國際法和國際準則。

不過，雙方均同意兩軍要保持溝通協商。埃斯珀重申美中之間建立具有建設性、穩定、結果導向的防務關係的原則與重要性。新華社亦引述他說，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

「打電話比不打電話強」

《環球時報》形容，雙方在1個半小時內既有交鋒又有交流，並引述匿名軍事專家稱，通話釋放出一種積極信號，「打電話比不打電話強，並不是因為通話後對方立場就會發生多大改變，而是表達兩國都有溝通的意願，雙方都不希望兩國軍事關係觸底，也就是不能發生軍事衝突、武裝對抗」。

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他認為，埃斯珀談到希望加強對話、管控危機以及在雙方共同利益領域開展合作，代表了美國總統特朗普鷹派團隊中一種「相對理性」的聲音。

據美國國防部發言人稱，埃斯珀仍然希望今年底與魏鳳和舉行會晤。埃斯珀較早前表達了今年訪華的意願，若成行，將是他首以防長身份訪華。不過上文專家表示，目前氣氛不太適合埃斯珀訪華。

責任編輯：林佩怡

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