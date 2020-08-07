美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意

▲ 【美國禁騰訊】禁微信美企躺槍 美媒：特朗普不知騰訊幾大美國生意

中美科技戰劇烈升溫，美國總統特朗普簽令，45天後禁止中國程式TikTok及微信母企在美國交易。特朗普向微信出手，不旦意味在美華人可能與中國親友失去聯繫，美國企業也恐怕無法獨善其身。美國傳媒指出，微信母公司騰訊與多家美國科企都有生意往來，而特朗普微信禁令用字卻不清晰。有記者評論直言，特朗普下禁令前，可能根本不知道騰訊在美國有多大生意。

特朗普周四（6日）簽署行政命令，要求自9月20日開始，禁止微信及TikTok母公司，亦即騰訊以及字節跳動在美國從事交易。MarketWatch指出，雖然特朗普對TikTok出手已談不上意外，但打擊微信與騰訊卻是。

特朗普簽行政命令 45天後禁與微信、TikTok母企交易

報道稱，騰訊在電動車生產商Tesla、社交程式Snapchat母企Snap等美國科企都有顯著比例持股，並與美國職業籃球聯賽NBA、美式足球聯盟NFL有串流轉播賽事協議。Apple、Google的移動應用程式商店中亦有騰訊旗下程式，因此這兩家美國科網頭巨頭也可能受到衝擊。

與此同時，電子遊戲是騰訊一大業務，騰訊與美國多家遊戲商都有生意往來。全球大熱網遊《英雄聯盟》（League of Legends）美國開發商Riot Games，正由騰訊全資擁有。騰訊在Supercell、Epic Games、Activision Blizzard、Ubisoft等多家著名遊戲生產商中都持有股份。

微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易

報道預期，無論如何，特朗普禁令很可能都會受到法律挑戰。

美國科網記者Kara Swisher在Twitter評論稱，特朗普對騰訊出手會對美國企業造成麻煩，而他事前很可能根本並不清楚情況。

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責任編輯：連兆鋒