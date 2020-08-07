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再有加拿大籍人士在中國被判死刑 涉運毒製毒

國情動向 14:47 2020/08/07

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中加關係持續緊張之際，廣東佛山市中級人民法院今日以運輸、製造毒品罪，判處加拿大籍被告葉建輝死刑，並沒收個人全部財產。這是連續第二日布加籍人士在中國涉毒被判死刑。

佛山市中級法院今日就一宗運輸、製造毒品案一審判決，除了判處葉建輝死刑，亦以運輸、製造毒品罪判處同案另一被告盧漢昌死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其餘4名被告被判囚7年至終身不等，並沒收個人全部財產或罰金。

內地傳媒報道，2015年5月至2016年1月，葉建輝、盧漢昌與他人合謀製造、運輸毒品，公安在被告人存放毒品的房間繳獲含MDMA（又稱搖頭丸）成分的白色晶體217.97公斤，並在盧漢昌等人隨身袋內及住處繳獲毒品9.84克。

加外交部關注公民被判死 籲中國寬大處理

近1年多先後有加拿大籍毒犯在中國被判死刑。去年1月，加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案在大連重審，法院加重判決死刑，謝倫伯格再提出上訴。當時中加關係緊張，加拿大應美國要求扣押華為副董事長孟晚舟，中方對謝倫伯格改判死刑引發許多揣測。

廣州一製造毒品案宣判 加拿大籍被告遭判死刑

【華為風暴】再有加拿大公民涉販毒 在中國被判死刑

【華為風暴】美加外長通話 指中國判加人死刑「有政治動機」

此外，去年4月，廣東省江門市中級法院宣判一宗特大跨國販賣、製造毒品案件，加拿大籍被告人范威被判處死刑。范威亦提出上訴。

昨日廣州市中級法院亦以製造毒品罪，判處加拿大籍被告徐偉洪死刑，並沒收個人全部財產。

中國外交部發言人汪文斌昨稱，中國司法機關嚴格按照中國法律、依據法律程序獨立辦案，看不出此事對中加關係有什麼影響。加拿大外交部則聲明表示，對中國昨日判決的「深感關切」，呼籲中國對徐偉洪寬大處理。

中國大使再促加拿大釋放孟晚舟

另外，中國駐加大使叢培武昨表受央視訪問時，再談孟晚舟事件，批評美國為打壓華為和中國其他高科技企業，一手策劃的嚴重政治事件；由加方動手抓人，可以說美方是元兇，加方是幫兇。加拿大負有不可推卸的責任。他敦促加拿大方面糾正錯誤，釋放孟晚舟，並不要充當美方推行霸權的工具和幫手。

對於有稱「將孟晚舟引渡到美國的條件已成熟」，叢培武表示跟事實不相符，認為這是加拿大司法部長的律師做出的陳述，是作為檢方律師提出的觀點，中方對此堅決反對。他認為，關於孟晚舟引渡的問題，現在還是假設性的問題。如果真的發生，會有十分嚴重的影響。

【中美角力】駐加大使：美國是中加關係麻煩製造者 利用孟晚舟案製造摩擦

責任編輯：林佩怡

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