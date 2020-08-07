【中美角力】滬指跌近1% 軍工板塊逆勢走強

儘管中國7月出口勝預期，但中美科技戰升級，美國總統特朗普簽行政命令封殺中國科技企業，滬指今日跌近1% ，結束4連升，軍工板塊逆勢走強。

兩市成交逾1.2萬億元

A股三大指數集體低開，早盤指數持續下行，券商、醫藥板塊走弱，午後創業板指一度跌逾3%，滬指跌超2%，隨後指數略有回升。截至收市，滬指報3354.04點，跌0.96%，滬指本周累計升1.33%。深成指報13648.5點，跌1.55%，創指報2749.95點，跌2.29%。

滬深兩市成交額有所萎縮，連續第八個交易日突破萬億元，合計12622億元（人民幣，下同），其中，滬市成交5614億元。北向資金全日淨流出18.62億元，其中滬股通淨流出25.28億元。

盤面上，多數板塊下跌，證券領跌，半導體、計算機應用、通信設備、電子等跌幅居前，國防軍工板塊逆勢走強，酒店餐飲、機場航運微升。

特朗普周四（6日）頒布行政命令，要求美國居民45日後，不可與字節跳動及微信進行任何交易，據報他亦簽署行政令「解決微信所構成的威脅」，45天後禁止一切與騰訊旗下的微信有關的交易。

另據路透社報道指，美國財政部及證券交易委員會建議總統特朗普在2022年1月前，要求不符合美國審計要求的中資企業全部除牌。

海關總署公布，以美元計，7月份出口按年增長7.2%，勝過預期且創年內新高，進口則下降1.4%，差過預期。

責任編輯：蒯宇澄

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