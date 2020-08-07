【新冠肺炎】疫情拖累海鮮市場 專家澄清「魚是清白的」

內地新冠肺炎疫情反彈，在遼寧大連，不少病例與海鮮加工廠車間有關。有員工在加工冷凍海鮮的過程中發病，之後迅速傳播，並向外擴散。這令海鮮商家銷量倍受打擊，有專家澄清指，「魚是清白的」，但海鮮市場能否儘快恢復仍待觀察。

海鮮餐廳首當其衝

對於大連市再現疫情，大連衛健委主任趙作偉日前說，當地病例可能始於「凱洋海鮮公司」加工車間。截至目前，該車間共60餘名工人和管理人員感染，患病率高達61.9%。不過，疫情可初步排除國內本土病例傳播所致，可能是境外移入引起。

此類與海鮮有關的病例隨即引起內地民眾的擔憂，據中央社綜合數據，與6月相比，大連海鮮行業目前銷售下跌70%。不只是大連，陝西省西安市一家海鮮餐廳值班經理反映客人少了很多；山西省太原市一家海鮮蒸鍋店的老闆表示，北京和大連的疫情讓很多館子撐不下去了。

值得注意是，內地海鮮相關企業共計39多萬家，在業和存續企業26多萬家。企業類型上，個體戶超過34萬家，占88%。而據挪威海產局統計，挪威向中國出口的冰鮮鮭魚比去年同期下降81%；厄瓜多水產養殖協會則預計，7月對中國市場出口量不到5月的10%。

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不過，對於病毒源頭的問題，中國水產科學研究院長江水產研究所魚類病害實驗室主任曾令兵表示，病毒和魚沒有任何關係，「是病人操作魚，把病毒傳給魚了」，「魚是清白的」。

此前也有港大病毒學專家金冬雁說，海鮮不太可能成為一種傳染源，「魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過」；而且目前沒有證據顯示新冠病毒能在魚的身上複製。但專家的澄清能否令海鮮市場境況得到恢復仍未知。

責任編輯：尹航

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